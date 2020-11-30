OANDA本週外匯市場看點（2020年11月30日〜12月04日）

上週貨幣對強弱

上週，主要貨幣的澳元和紐元走強，而日元和美元走弱。此外，英鎊在收盤時時逐漸下跌。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

COVID-19 相關

關於新冠病毒，人們對疫苗開發的期望提高了市場的風險承受能力，但是對於感染的持續傳播也有根深蒂固的謹慎意識，這種情況仍然令人討厭。

市場可能會對本週內的最新新聞做出敏感的反應，所以要小心。

英國與歐盟的貿易談判

英國的歐盟貿易談判仍在繼續，注意力集中在談判的進展上。

由於重要人物的積極發言，提高了市場預期，但有關捕撈權等方面的差距尚未填補，謹慎意識根深蒂固，這是對英鎊上漲壓力的一個因素。

英鎊和歐元也可能對本週會談的最新報告做出敏感反應。

美國經濟指標

本週將發布 ISM 製造業，非製造業商業狀況指數，美國就業統計數據和關鍵美國經濟指標。近期，美國經濟指標的影響通常有限，但由於它是預測美國貨幣政策的重要指標，因此，如果與市場預期的偏差較大，市場可能會做出敏感反應。因此，我想關注公告前後的動向。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY



上週美元兌日元在開盤階段持續堅挺推移，但是後半段出現了逐漸下跌增強的跡象，在市場關閉後發現價格又回到開盤階段的位置。



從日線圖看，出現價格逐漸收縮的跡象，如果出現高位線、低位線、最高價以及最低價位置被破的話，似乎會出現方向感。



從 OANDA 持倉數據圖表看，買盤比率上漲至 65.3%，由於後半段下跌影響，其中大部分持有賬面損失，反彈位置上逐漸賣出、以及底價下跌時，止損賣出會增加，上漲受壓的推移可能會持續。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元持續堅挺推移，價格上漲至 1.19 位置。



從日線圖看，緩慢上漲趨勢持續，價格接近 9 月 1 日最高價 1.2010 附近，本週可以關注價格能否突破 1.2 關口。



從 OANDA 持倉數據圖表看，賣出持倉比率上漲至 65.6%，其中由於持續高位位置推移，大部分持倉賬面損失，如果出現下跌位置上安心回購，或者高價上漲的話，止損賣出會增加，似乎都可能持續保持堅挺走勢。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元在 1.33 位中心平緩推移。



從 OANDA 持倉數據圖表看，賣出持倉比率為 6 成左右，並且由於價格在高位位置推移，止損賣出持倉變多，這些持倉的平倉影響，走勢可能持續穩固，但是近期持有賬面損失的買入持倉增加，下跌趨勢增強的話，這些持倉的止損賣出可能會推動下跌趨勢，因此要注意。



從日線圖看，雖然緩慢的上漲趨勢持續，但是近期上漲也出現受壓的跡象。



在轉為下跌趨勢時，可以關注能否守住低位線及近期支撐位位置，再度上漲的話，能否突破最高價等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元在平穩推移中，價格上漲至 0.74 位置。



從 OANDA 持倉數據圖表看，賣出比率上漲至 6 成左右中，由於價格持續在高位位置推移，持有賬面損失的持倉很多，下跌時的止盈回購，或者出現高價上漲的話，止損買入會增加，似乎依然有持續穩固推移的可能。



從日線圖看，緩慢上漲趨勢持續，可以關注這個走勢能否持續。在關注下跌時能否守住低位線及近期支撐位，上漲時高價能否上漲突破等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。