光怪陸離2020年：11月竟出現最亮眼5檔零售股

光怪陸離的 2020 年，飽受疫情摧殘的百貨公司在 11 月份成為表現最好的零售股大概也不奇怪了。

新冠疫苗正面消息頻傳，讓許多投資者奔向可在恢復正常期間受益最大的股票，這一群體包括以購物中心為主的零售商。當然，就算是在疫情爆發前，該族群也處於困境中，然而，近期走勢顯示，至少投資者認為這類股已經跌過頭了，或至少一些空頭放棄了那些被大量做空的股票。

百貨公司可能永遠不會恢復昔日的輝煌，但因新冠病毒給了零售商一個縮減商店基礎的機會，同時競爭對手也少了許多，一些投資者可能押注這些倖存者可能會在雨過天晴後會更加強勁。更甚者，就算是疫情爆發，也有一些消費者就是愛逛百貨公司。

根據彭博社的最新數據，Nordstrom (JWN-US) 是 11 月份表現最棒的美國大型零售商之一，截至週五，本月迄今上漲約 125%。該股的評級在 11 月初罕見地獲得調升，且第三季實現意外獲利後，本週進一步上漲。然而，今年迄今仍有 34% 跌幅。

歐洲線上奢侈時裝零售商 Farfetch (FTCH-US) 緊追在後，Farfetch 一直在擴大其合作夥伴關係和業務版圖。Farfetch 雖然週五僅小漲 0.1% 不到，但本月迄今持續上漲，已登上 52 週高點，且今年迄今漲幅近 418%。

梅西百貨 (M-US) 本月迄今漲幅超過 77%，上週公布了不錯的季度財報。該公司表示，由於線上購物激增，希望改善其全渠道營運，正將其部分商店轉型為交貨中心。今年迄今，該股下跌了 37%。

青少年零售商 Abercrombie＆Fitch (ANF-US) 排名第四，11 月漲幅已達 60%，本月獲利也令人驚艷，近幾個月其股價一直穩定上漲，今年迄今漲幅超過 30%。

Kohl’s (KSS-US) 11 月漲幅約 57%，躋身前五。該零售商第三季狀況樂觀，並宣布將恢復派息，今年迄今仍約有 35% 跌幅。