MSCI季度調整生效、醫療科技展、康友-KY股臨會 本周大事預告

MSCI 季度調整將在 30 日盤後生效，台股在三大權重中均再度遭到調降，成分股則將新增欣興、合一，台灣醫療科技展將在周四開展，除了生技醫療產業外，TDUA 也首次號召顯示器產業共同參展，康友 - KY 因財報難產面臨下市危機，公司也將在周四召開股臨會全面改選董事，以下是本周大事預告：

MSCI 季度調整 30 日盤後生效 台股三大權重同步遭調降

MSCI 日前公布季度權重指數調整，台股三大權重同步遭降，相關調整將在周一 (30 日) 收盤後生效，證交所表示，通常遭 MSCI 指數調整成分股，在生效前最後交易日的尾盤波動較大，換言之，投資人需特別留意 30 日尾盤劇烈波動。

根據 MSCI 公布最新權重調整，第 4 季調整後台股市值增加 0.5%，但台股於全球標準型指數 (MSCI ACWI)、新興市場指數 (MSCI EM) 及亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 權重同步遭調降，調幅分別為 0.01 百分點、0.33 百分點及 0.27 百分點，調整後權重分別為 1.61%、12.47% 及 13.95%。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次調整後，成分股將新增 2 檔，分別為欣興、合一，刪除 2 檔為福懋、長榮航，指數成分股將維持 87 檔，

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醫療科技展周四登場 TDUA 領軍顯示器產業參展

台灣醫療科技展將在周四 (3 日) 至周日 (6 日) 於台北南港展覽館一館舉行，各廠商除了將展示防疫相關應用外，台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 也配合政府推動顯示科技應用、防疫相關醫療解決方案需求，號召 9 家會員廠商共同參展。

顯示器產業中，面板大廠群創將首次參與，由旗下睿生光電展出 X 光相關應用，TDUA 理事長暨友達總經理柯富仁就表示，將透過跨域整合，協助打造智慧醫療成為台灣下一個世界級產業。

此外，資通訊 (ICT) 產業中，品牌大廠宏碁今年也將二度參與展會，展出取得台灣首張 TFDA 認證的 AI 糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體也將亮相，凌華、金寶則將展出公衛電腦、智慧運輸機器人應用。

康友 - KY 周四召開股臨會 將成立新團隊

製藥廠康友 - KY 停止交易後，最快明年 3 月將面臨下市危機，因應公司經營狀況，康友將在周四 (3 日) 召開股東臨時會，全面改選本公司第五屆董事 (含獨立董事)。

康友 - KY 因涉嫌掏空公司、財報難產，今年度第 2 季、第 3 季都未出具報告，依規定已在今年 8 月 18 日停止買賣，若再未交財報，明年 3 月就將下市。

金融族群法說會 第一金、彰銀、台企銀接棒

金融族群本周將由第一金、彰銀、台企銀接棒召開法說會，其中，第一金將在周一 (30 日) 召開，而彰銀、台企銀則將在周五 (4 日) 登場，市場關注，金融業者對經濟景氣後市展望、海外投資狀況等議題。

大立光 5 日公布 11 月營收狀況 估與 10 月維持相同水準

大立光 5 日將公布 11 月營收，估 11 月客戶端拉貨動能約可與 10 月維持相同水準，而大立光 10 月營收達 51.38 億元，月增 0.26%、年減 22.32%，累計前 10 月營收 457.9 億元，年減 6.55%，

大立光對第 4 季營運相對持保守看法，執行長林恩平日前法說上就表示，大立光受單一客戶高階手機鏡頭產品第 3 季完全喊停後，將影響第 4 季營運。