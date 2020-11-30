〈房產〉房市熱 房仲業11月交易動能強勁未有熄火跡象

11 月是傳統年底購屋旺季，加上美國總統大選已底定，以及疫苗研發量產獲成效，兩大影響全球的干擾因素消除，房仲業者統計 11 月的成交量多較 10 月及同年同期成長，主要在於去年同期基期低，其中雙北市的成交仍旺盛，房仲業者估計，全台 2020 年全台房屋買賣移轉數將挑戰 32 萬棟。

永慶房產集團根據內部交易統計，11 月成交量與 10 月相比，七大都會區交易量均成長，台北量增 5%，新北增加 4%，桃園與新竹縣市分別成長 8% 與 1%，台中量增 4%，台南與高雄則成長 3% 與 2%。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，與去年同期相比，永慶體系全台交易量較去年同期增加 27%，除了台中、高雄成長 23% 與 24% 外，其餘五大都會區年增率都在 3 成以上，台北、新北增幅分別為 31% 與 34%，桃園增加 35%，新竹縣市成長 36%，台南則年增 31%，由於去年 11 月正值中美貿易戰以及總統大選短期干擾，導致去年 11 月房市交易較為低迷，基期較低，讓今年 11 月房市交易量年增率大幅成長，且自今年下半年起，每月的年增率都有兩位數的增加，顯見今年下半年房市優於去年同期。

謝志傑指出，在低利、資金潮帶動下，今年下半年的房市交易持續增溫，觀察 11 月看屋量較 10 月增約一成，顯示民眾看屋意願高。

而中信房屋統計 11 月內部成交資料，全台表現呈現微幅衰退，月減 0.8%。桃園及高雄本月表現較佳，月成長皆超過 8%。與去年同期相較，除高雄因去年成交量大，以致於年增率略減外，其餘五都年增仍保持正成長格局，全台成交量仍有兩位數正成長。

11 月中信房屋成交表現與上月相較，台北市月減 1%，新北市月減 6.8%，桃園市月增 8.4%，台中市月減 12%，台南市月增 5.1%，高雄市月增 8.3%，全台微幅月減 0.8%。與去年 11 月同期相比，台北市年增 40.3%，新北市年增 3.1%，桃園市年增 36%，台中市年增 36.9%，台南市年增 55%，高雄市年減 1.9%，全台年增 23%。

自上月政府對房市表達關切後，內政部及縣市政府便陸續展開紅單查緝的動作，力圖遏止房價炒作的交易亂象。中信房屋總經理張世宗表示，隨著政府釋出打房意向並大動作稽查相關交易後，11 月不動產交易確實稍見冷卻，尤以新建案及新成屋影響最鉅，中古成屋交易雖略有影響，但並未熄火。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 11 月成交業績，全台與上月相比增加 6%，較去年同期大增 34.5%，六都除新北與桃園低於上月外，其餘表現都不錯，台北市月增 2.1%，年增 38.2%；新北月減 3.9%，年增 31.1%，桃園月減 0.3%，年增 30.6%，台中月增 12.8%，年增 25.8%，台南月增 18.8%，年增 45.3%，高雄月增 4.4%，年增 33%。住商機構企畫研究室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，在第四季雖有打房風聲，但對預售影響較深，仍不影響成屋交易進度，傳統旺季效益持續。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，近期政府對於房市熱絡示警，央行要求各銀行強化不動產受信風險管控，金管會也提出核貸及貸後管理，市場普遍預期之後貸款條件將受限制，或有新政措施管制房市，故在新政上路前，交易量依然有所表現。