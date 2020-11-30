買氣回流 信義房屋全台門市11月交易量月增2.5%

信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 11 月前 28 日市場交易狀況，11 月買氣穩定回流，交易量大致較 10 月略增 2.5%，年增約 10%，顯示 11 月買氣仍維持在今年相對高檔，不過隨著政府關注房市過熱的議題發酵，公司表示，目前自用型產品的買氣相對穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季房市不淡，房市邁入第四季後人氣維持高檔，隨著美國總統大選逐漸落幕，台股指數也創下歷史新高，有助維繫房市，不過同時間全球疫苗展望樂觀，但第二波疫情也進入另一波高峰，政府開始緊釘部分過熱的房市區域，央行也要求銀行注意放款風險，後續需各區域是否有降溫跡象。

信義房屋門市以地區交易量區分，台北市 11 月前 28 天交易量月增 15% 且年增 18%，買氣較上月與去年同期增加，總價 1500-2000 萬元的產品，總價 2500 萬元以上的換屋型產品交易量都較 10 月增加，新北市則是交易量表現持平，年增 3% 月小減 4%，總價 1000-1500 萬元仍是成交最多的產品。

桃園市信義房屋門市交易量年增 1 成，月小減 2%，台中市則是年增 4%，但月減 9%，台南市房市續熱，年增 12% 且月增 15%，高雄市則是年與月的增加幅度都超過 1 成。

曾敬德表示，今年下半年房市交易熱絡，全年的買賣移轉棟數可望站上 32 萬棟，買氣回流趨勢明顯，但部分區域因為房價上楊，尤其一手個案換約轉手因為沒有房地合一稅，吸引部份投資需求買進，須留意未來政府是否針對該類需求出手降溫。