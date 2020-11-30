台灣單日激增24例新冠肺炎境外移入 印尼籍移工暫緩入境2周

中央流行疫情指揮中心今 (30) 日公布，國內新增 24 例境外移入新冠肺炎病例，其中有 20 例來自印尼，均為移工，為了防堵疫情，指揮官陳時中宣布，自 12 月 4 日至 17 日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作 2 周，18 日後視疫情狀況滾動檢討。

國際秋冬疫情升溫，我國近期 COVID-19 境外移入個案持續攀升，累計 11 月激增 120 例確診，尤其以印尼籍移工為大宗，今日又新增 20 例病例，入境日介於 11 月 20 日至 11 月 27 日，其中 19 人迄今均無症狀。

陳時中指出，由於印尼當地疫情蔓延，移工訓練場所的防疫措施並沒有做得很完善，加上 PCR 陰性檢驗報告與真實情況落差很大，因此，指揮中心決議對印尼移工引進嚴加管制。

陳時中表示，暫停印尼籍移工入境之所以決定從 12 月 4 日起實施，主要考量部分移工已經辦妥手續、買好機票，集中檢疫場所也都完成預定，因此，12 月 4 日以前仍開放印尼籍移工入境來台。

經統計，11 月每周入境印尼籍移工平均人數為 677 人，此次全面暫停引進 2 周，預計會減少約 1350 名印尼籍移工來台，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，將視疫情狀況而定。若後續評估減半引進印尼籍移工來台工作人數，每周印尼籍移工可入境的上限人數為 339 人。

據勞動部統計，自今年 3 月 17 日起，移工入境應檢疫 14 天，印尼籍入境人數共 7279 人，其中社福類引進人數為 5437 人，產業類引進人數為 1842 人。