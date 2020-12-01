【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 週一傳出川普政府有意加大制裁中國企業，加上華爾街獲利了結情緒濃厚，能源股領跌，航空、工業股亦表現不佳，美股回吐上週部分漲幅，四大指數僅費半獨強；終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.91~+1.21%；蘋果 + 2.11%；AMD+6.27%；台積電 ADR-1.74%；聯電 ADR+2.30%。

2. 在上週五 Nasdaq、標普齊創歷史新高的激勵下，週一台股以上漲 50.56 點的 13,917.65 點開出後，最高來到 13969.39 點後，在權值股震盪走軟下，指數震盪走低，尾盤更在 MSCI 季度調整的影響下，最後一盤爆出 1158.34 億元的巨量，終場加權指數以下跌 144.20 點的 13,772.89 點作收，跌幅 1.04%，成交量 3,861.40 億元。三大法人合計賣超 327.28 億元：外資賣超 332.83 億元、投信賣超 11.4 億元、自營商買超 16.96 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，短線恐進行整理。

(2)、均線：5 日線走平下彎，三日內若反彈站不回 5 日線，恐將持續整理。

(3)、技術指標：KD 在 11/27 出現死亡交叉後，週一 K、D 持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

4. 櫃買指數上漲 0.79%，收在 176.62 點，相對強勢，未跌破 5 日線跌破前偏多操作為宜，支撐約 174.1 點附近，壓力約在 178.6 點附近。

5. 觀盤重點：週一指數在獲利賣壓，加上 MSCI 權重調整盤後生效，最後一盤爆出 1158.34 億元的巨量，不僅權重調降與被剔除的個股下跌，新加入的成分股也有不少走跌，短線籌碼恐將整理，而指數出現爆量中黑 K 棒，三日內若反彈站不回 5 日線，短線恐將下探 20 日線支撐。

6.MSCI 明晟調降台股賣壓傾巢而出，30 日加權指數挑戰「萬四」失利，終場大跌 144 點以 13,722 點作收，成交值則攀升至 4,096 億元天量。法人指出，台灣錢淹腳目時代再起，台股天量後必有天價可期。30 日台股重挫，指數創下近兩個月最大跌點，並寫下四大記錄，包括：一、台股早盤觸及 13,969 點新高；二、成交值首度突破 4,000 億元天險；三、台股尾盤最後一筆驚爆 1,158 億元最大甩尾量；四、台積電尾盤最後一筆成交金額達 379 億元創新高。今年以來外資大賣上市櫃達 5,924 億元，隨台商資金回流及 GDP 成長率明年上看 3～4％，在基本面看好下，外資未來的回補力道，將對台股將形成新助力。

7. 半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（30）日宣布，擬以每股 125 歐元（約新台幣 4,290 元），溢價幅度約 48%，公開收購德國同業世創（Siltronic）流通在外股份，若拿下全數股權，總交易金額將達 37.5 億歐元（約新台幣 1,290 億元）。這是台灣半導體業近年來少見的千億元跨國併購案。環球晶現為全球營收規模第三大的半導體矽晶圓廠，世創為第四大，若完成合併，環球晶營收規模將成為業界第二大，僅次於日商信越，若以矽晶圓出貨面積來看，則將躍居龍頭。

8. 全球半導體通路龍頭艾睿亞太（Arrow Asia）遭美國列入新一波軍事最終用戶（MEU）管制清單，外界揣測台灣通路雙雄大聯大（3702）及文曄（3036）有望大啖轉單商機，大聯大財務長暨發言人袁興文 30 日表示，公司持續關注後續發展，若供應鏈有需要都很樂意配合。

