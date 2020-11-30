【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 新冠疫苗利多、歐美「黑色星期五」折扣季開跑，科技股強漲，收回工業和能源等價值股失地，標普、那指二大指數再刷歷史新高，美股四大指數漲幅介於 0.13 至 1.20%，指標股蘋果上漲 0.48%、AMD 上漲 0.55%、NVIDIA 上漲 0.20%、美光上漲 1.26%、台積電 ADR 上漲 1.28%。

2. 台股目前在 5 日線 (13,827 點)、10 日線(13,749 點)、月線(13,377 點) 之上，早盤平盤之下震盪，午盤過後翻紅，最終以上漲 21.43 點，漲幅 0.15%，收在 13,867.09 點，成交金額為 2,396.49 億元。三大法人合計賣超 15.12 億元，外資賣超 32.18 億元、投信買超 5.94 億元、自營商買超 11.12 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，處於背離走勢，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為 10 日線 (約 13,749 點) 附近，壓力為 14,000-14100 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，K 值高於 80 處於超買區，短線高檔震盪。

4. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 175.24 點，仍守在 5 日線之上。支撐為約 170 點附近，壓力為 177.3 點附近，KD 向上，有望沿 5 日線走強。

5. 觀盤重點：指數在 5 日線附近震盪，惟前高 13950 點附近大量賣壓需突破，方能轉強，11/30MSCI 調整，留意當日尾盤價量變化，建議持股比重五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

6. 美中貿易戰火延燒，全球 IC 通路龍頭艾睿（Arrow）旗下亞太集團（Arrow Asia PAC）遭美方列入軍事最終用戶（MEU）實體清單，未來供貨大陸客戶須獲得美方批准才能成行。市場預期 3702 大聯大、3036 文曄有望受惠。

7. 供給趨緊、需求活絡，加上國際原油創下八個月來新高，塑化報價近期上漲行情，其中，6505 台塑化前 11 月獲利已順利翻正，第四季稅前盈餘有機會再賺進百億元；1301 台塑、1303 南亞、1326 台化挾價量齊揚利多，第四季本業獲利更有望出現翻倍季成長。

8. 電動車大廠特斯拉（Tesla）將納入標普 500 指數，以特斯拉今年交車 50 萬輛估計，今年光特斯拉一家電動車大廠，就消耗至少 60 億顆 MLCC，隨著特斯拉推高車電供應鏈的本益比，MLCC 龍頭村田股價因此直奔歷史新高，台灣車電被動元件供應鏈國巨（2327）、興勤（2428）、聚鼎（6224）有望受惠。

