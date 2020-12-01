鴻海研究院量子電腦論壇12/12登場 劉揚偉親自主持聚焦6議題

鴻海 (2317-TW) 研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於 12 月 12 日在三創生活園區登場，將由鴻海董事長劉揚偉親自主持，以「量子共識，凝聚台灣」為主題，規劃六大子論壇。

鴻海表示，本次共識論壇為全台首次大規模，且匯集產官學面向的量子計算領域論壇，藉此活動整合各界資源以及產官學界專業知識，建構聚集人才的基地，進而讓台灣成為國際學術與業界交流中樞。

「台灣量子科技共識論壇」總共規劃六大子論壇：「通用量子電腦及硬體」、「量子啟發式機器及計算」、「量子電腦產業發展策略」、「量子教育」、「量子演算法與應用」及「與科學家對話」，預計將有超過 300 位海內外學者專家共襄盛舉。

鴻海表示，鴻海研究院作為集團未來 3-7 年前瞻核心技術研發單位，透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，扎下鴻海未來發展 3 大關鍵技術的根，以結出 3 大未來產業的果。

劉揚偉先前也指出，過去台灣抓住了半導體興起的先機而讓台灣在全球半導體產業佔有一席之地，現在也要緊緊掌握量子科技起飛的契機，讓台灣量子科技蓬勃發展，也為台灣經濟做出貢獻。

鴻海研究院也宣布，旗下量子運算研究所所長將邀請澳洲雪梨科技大學 (University of Technology Sydney) 謝明修教授出任，同時也已啟動與台灣大學物理系 Q-Hub 實驗室合作計畫，並與中原大學合作成立專門學程，相關領域工程師已陸續加入，展開相關產學合作。