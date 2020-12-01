瞄準光通訊高速網路商機 中華電攜手緯創提供測試服務

中華電 (2412-TW) 與緯創 (3231-TW) 今 (1) 日共同宣布，看好電信營運商和內容服務業者大量建置雲機房，帶動光通訊高速網路建置熱潮湧現，雙方將攜手合作，提供 5G 核網高速網路光通訊設備驗證、測試服務。

中華電研究院測試中心 (TLTC) 與緯創網路測試中心 (NTC) 將透過策略聯盟與技術合作，其中，中華電研究院測試中心具有電信營運測試經驗，緯創網路測試中心則有高速光通訊網路儀器與技術，雙方合作下，將可幫助電信運營商與設備製造商提供完善、可靠與高效能的技術服務。

緯創資通今年 11 月成立網路測試中心 NTC，具備網通 / 光通訊測試設備先進測試儀器，支援 10M-400G 的網速且能在 Layer1-7 等網路階層進行測試。此外，因應 5G 發展趨勢，NTC 配置 Calnex Paragon-Neo 測試平台，最高可支援 100G 網速並供 5G 核網設備進行高精度時間校準測試。

中華電研究院測試中心 TLTC 的測試品質符合國際標準，包括數位機上盒、光纜 / 光籤、行動增波器、NB-IoT 物聯網設備、光通信終端設備型式認證，行動 APP 資安檢測以及軟體安全性、可靠度與效能測試等。

隨著 5G 技術與物聯網資安演進，TLTC 今年完成建立 5G 新無線電規範 NCC IS2051 與 PLMN12 測試能量，同時成為台灣資通產業標準協會認可的物聯網資安合格檢測實驗室，伴隨台灣產業發展，提供專業服務。