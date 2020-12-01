〈杏一展望〉兩大動能推升 明年營收優於今年 下半年獲利回升

杏一 (4175-TW) 今 (1) 日舉行新智能化物流中心啟用典禮，展望後市，總經理蔡德忠表示，由於今年第 3 季新、舊物流中心搬遷，導致費用增加，加上門市業績受疫情衝擊，營運不盡理想，不過隨著新物流中心設備優化完成，明年全台門市挑戰 300 家，下半年獲利可望回升至往年水準、全年營收拚優於今年。

蔡德忠指出，今年上半年受疫情影響，醫院型門市業績下滑，加上第 3 季舊倉儲遷移至新智能化物流中心，新物流中心導入新設備、新系統，費用成本增加，整體獲利表現不如預期。

隨著新物流中心設備持續優化，杏一預期，明年上半年新物流中心營收，可補齊今年營運缺口，加上全台門市至今年底，約有 270 家、明年上看 300 家，新物流中心產能利用率將進一步提升，法人估，杏一明年下半年獲利將回到往年水準。

中國市場方面，蔡德忠指出，目前在中國開設 16 家門市，其中 8 間進駐醫院院內，去年業績開始獲利，不過同樣受到疫情衝擊，中國醫院幾乎不看診、為管制狀態，門市營收一度腰斬，下半年才恢復至往年水準，估中國今年營運將損平。

蔡德忠表示，據統計，台灣電商銷售量僅占整體零售業的 7%，預期電商仍有成長空間，近年積極布局電商市場，雖然目前電商自物流中心直送的產品，僅占整體 1.5%，但看好疫情帶動線上購物趨勢成形，比重將持續成長。

杏一第 3 季稅後純益 767 萬元，季減 52.9%、年減 75.9%，每股純益 0.24 元；前 3 季稅後純益 7643 萬元，年減 25%，每股純益 2.44 元。