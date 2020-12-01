〈台船法說〉在手訂單逾900億元 將爭取拓展維保業務

台船 (2208-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望未來，台船表示，將著重造艦、造船、風電等三大事業發展，隨著轉型效益發酵，目前在手訂單逾 900 億元，明年可望陸續交船，營運也將擺脫谷底，並計畫與海軍、海巡署推動造修合一，拓展維保業務。

台船表示，今年雖受疫情影響，但截至 11 月底已完成 11 艘船艇交船作業，包含陽明 (2609-TW) 4 艘貨櫃輪、海巡署 3 艘 100 噸級巡防救難艇等，12 月也計畫有 1 艘貨櫃輪交船，統計目前承接商船、軍艦等製造業務，加上離岸風電等海工業務，在手訂單合約金額約高達新台幣 920 億元。

台船指出，除新造艦艇外，未來將進一步與海軍、海巡署推動造修合一構想，可望成為重要艦艇維修廠，並挹注新一波營運動能，目前正積極爭取光六快艇、成功級、武夷艦等維保合約業務。

另一方面，台船表示，目前公司資本額為 47.3 億元，因應未來 10-20 年國艦國造高達數千億元業務，評估現有資本額略顯太低、不足，不利承攬大型業務，因此，已獲相關機關同意辦理調整資本額達 100 億元構想，增資計畫預計 12 月中送件，預計明年 3 月完成。

台船本次增資，計畫發行 4.5 億股，依相關法令規範，其中 10% 將在市場公開抽籤，10-15% 由員工認購，其餘 75-80% 由原始股東認購，目前泛公股持股比重約 47%、民股則占 53%。