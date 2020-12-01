〈美股早盤〉12月開門紅！道瓊開盤跳漲300點、標普那指飆新高

美股週二 (1 日) 全線跳漲，道瓊工業指數漲近 300 點或 1%，費半漲 0.9%，標普 500 指數和那斯達克指數分別漲 1% 和 0.8％，再飆歷史新高。

在一系列疫苗喜訊傳出之際，11 月的反彈再為投資人帶來經濟復甦的期望。道瓊在 11 月上漲 11.8％，寫下 1987 年 1 月以來的最佳單月表現，標普 500 指數和那斯達克指數分別漲 10.8％和 11.8％，也創 4 月以來單月最大漲幅。

輝瑞 (PFE-US) 開盤即漲近 2％，其和德國生技公司 BioNTech SE(BNTC-US) 盤前宣布向歐洲藥品監督局 (EMA) 申請新冠疫苗的有條件上市許可，EMA 不久後宣布，Moderna(MRNA-US) 已經向該機構提交申請，推動 Moderna 早盤飆逾 16％。

EMA 將於 12 月 29 日前完成輝瑞和 BioNTech 新冠疫苗的評估作業，並在明年 1 月 12 日完成 Moderna 的疫苗評估。由於在 EMA 批准後還須通過成員國這關，市場預計，歐洲在年底前廣泛接種疫苗的目標恐難以實現。

儘管近期疫苗好消息頻傳，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在週一預先發布的證詞中表示，美國經濟仍處於極度不確定性狀態，不是收回緊急貸款計劃的時機。

鮑爾將在週二 (1 日) 出席參議院銀行委員會聽證會，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也將出席，外界密切關注雙方對於美國經濟現狀和緊急貸款計劃的看法。

截至台北時間週二 (1 日)22 時許：

道瓊指數上 309.21 點或 1.04%，暫報 29947.85 點

那斯達克上漲 97.15 點或 0.80%，暫報 12295.88 點

標普 500 指數上漲 37.89 點或 1.05%，暫報 3659.52 點

費半上漲 22.96 點或 0.86%，暫報 2686.45 點

台積電 ADR 上漲 2.89% 至每股 99.82 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.883%

紐約輕原油下跌 0.34% 至每桶 45.00 美元

布蘭特原油下跌 0.36% 至每桶 47.71 美元

黃金上漲 1.86% 至每盎司 1814.10 美元

美元指數下跌 0.23% 至 91.65 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Zoom Video(ZM-US) 早盤下跌 10.94％，至 426.04 美元。

Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 99 美分 vs.76 美分 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收： 7.772 億美元 vs.6.94 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

毛利率：自前季的 67.3% 下降至 66.7%

Q4 財測 vs. 分析師預期

調整後 EPS：77 美分至 79 美分 vs.66 美分

營收：8.06 億美元至 8.11 億美元 vs.7.301 億美元

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.15％，至 591.18 美元。

標普道瓊指數公司宣布，特斯拉將在 12 月 21 日一次性納入標普 500 指數，有別於先前考慮的分階段進行。

標普道瓊指數公司表示，上述決定是在收到廣泛回應，以及考慮到特斯拉預期流動性和市場當日可消化交易量等其他因素後所作出。納入後，特斯拉將成為標普 500 指數成分股中市值最大的公司。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤上漲 2.07％，至 38.92 美元。

受疫情影響，埃克森美孚宣布將支出計畫削減至 15 年以來最低水平，其中 Q4 將針對天然氣資產進行 170 億至 200 億美元的大規減記。

埃克森美孚執行長 Darren Woods 發布聲明表示，該公司將致力於改善獲利並加強資產負債表，在管理未來價格波動同時維持每年 150 億美元的股息支出。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月 Markit 製造業 PMI，前值 56.7

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月 ISM 製造業 PMI，預期 57.6，前值 59.3

華爾街分析：

TS Lombard 美國首席經濟學家 Steven Blitz 表示，市場通常會在年底出現反彈，有更多理由支持樂觀情緒，而非只是悲觀看待近期病毒帶來的破壞，因為疫苗即將問世，而這將改變一切。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 稱道：「毫無疑問，全球股市創下了 1982 年以來單月最佳表現，我們很可能看到股市持續推高，因為在未來 12 至 18 個月內，比起看空，我們有更多理由看多市場。」