〈美股盤前要聞〉市場樂觀看待疫苗進展 美股期貨上漲

近期一系列疫苗研發進展的好消息仍持續激勵市場情緒，促美股期貨週二 (1 日) 上漲，道瓊期貨指數大漲超過 300 點。

1. 疫苗持續帶動樂觀情緒

疫苗進展佳音持續帶動市場樂觀情緒，道瓊期貨上漲 1.19%，標普 500 期貨漲 1.21%，那斯達克 100 期貨漲 0.90%。

美國生技公司 Moderna 先前指出已向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 申疫苗的緊急使用授權，預期最快將在 12 月 17 日獲得批准，另外，該公司也已向歐洲藥品管理局提出授權申請。該公司的研究數據顯示，該公司所研發的疫苗預防新冠肺炎有效性為 94.1%。

美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 和德國夥伴 BioNTech，先前也表示已向 FDA 申請疫苗緊急使用授權，預期 12 月 10 日後獲批。

不過，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 以「異常不確定」形容美國經濟前景，並表示美國的新增確診病例數增加令人憂心，接下來幾個月恐帶來更多帶來挑戰。

2. 拜登正式提名葉倫 成為美國史上首位女性財長

當選總統拜登釋出新一波內閣名單，力求資深且多元化的經濟團隊，除了外界呼聲最高的前 Fed 主席葉倫擔任財長外，還提名了另三名女性成員。

經濟學家和分析師樂見其成，認為葉倫是非常恰當的人選，任命葉倫代表財政部將和聯準會攜手振興經濟，修補經濟傷痕。

法國興業美國利率策略主管 Subadra Rajappa 說，葉倫長期浸淫在貨幣政策世界，更重要的是在這個非常時期，帶領財政政策不只需要知識，還需要談判技巧，並和國會議員緊密合作，葉倫將能和 Fed 維持密切合作關係，讓貨幣和財政政策對經濟帶來助益。

3. 特斯拉將被一次性納入標普 500 指數

標普道瓊指數公司宣布，將把特斯拉一次性納入標普 500 指數，不會分兩次納入，是史上首家以如此高市值加入標普 500 的公司。

標普指數公司在徵詢投資圈意見後，做出這項決定。考量到特斯拉市值高達約 5500 億美元，且股價容易劇烈波動，如何納入指數令華爾街頭痛，為了避免失誤，道瓊指數公司調查大型投資人的看法，以評估一次性將特斯拉權重全部納入，還是在 1 日和 21 日分兩批納入。

依市值排名，特斯拉是標普 500 指數第六大公司，略高於波克夏海瑟威 (BRKA-US)，低於臉書 (FB-US)。

4. Zoom Q3 依舊亮眼 但 Q4 營收成長恐放緩

線上會議平台 Zoom (ZM-US) 公布第三季獲利和財測均高於預期，但投資者似乎對第四季營收成長速度可能下降大感失望。

新冠疫情期間，Zoom 是居家限令受惠最大的企業之一，因學校和企業均必須使用該服務以期在家完成任務，這讓 Zoom 第三季 (截至 10 月 31 日營收成長年率達 367%，較前一季的成長率 355% 提升，第一季營收成長年率為 169%。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 表示，第三季毛利率下降係因免費用戶的組合更多，包括學校在恢復教學後登錄的師生，但這影響了毛利率，同時 Zoom 也比以往更依賴於公共雲資源。

超過 80% 的第三季營收成長來自新客戶，亞太、歐洲、中東和非洲地區的營收成長 629%，而美國地區營收成長為 300%。第四季預測營收成長中值為 329%，較第三季下降許多。

5. 輝瑞、BioNTech 向歐洲申請有條件疫苗上市許可

輝瑞 (Pfizer) 和德國合作夥伴 BioNTech SE 週二 (1 日) 表示，已向歐洲藥品管理局 (EMA) 提交新冠疫苗的有條件上市許可申請，一旦順利獲准，歐洲有望在今年底前開始使用輝瑞和 BioNTech SE 的疫苗。

消息推動輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US) 美股盤前交易走揚，兩家公司分別漲 3% 和 2%。

兩家公司在發布聲明稱，若 EMA 認為輝瑞和 BioNTech 疫苗帶來的好處大於風險，該機構將有條件批准疫苗在歐洲上市。

BioNTech 財務長 Sierk Poetting 於新聞發布會上表示，該公司可在監管機構批准後的數小時內開始運送第一批疫苗。