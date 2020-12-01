輝達成立聯盟 助醫療AI新創公司發展

輝達 (NVDA-US) 今 (1) 日宣布攜手 GE Healthcare、Nuance 成立 Inception 醫療聯盟，將協助醫療 AI 新創公司加快上市腳步，同時培育更多醫療 AI 新創公司，瞄準智慧醫療商機。

輝達表示，旗下 Inception 加速器計畫橫跨 90 國，已有超過 6500 間耕耘 AI、資料科學領域的新創公司加入，Premier 等級成員將可加入 GE Healthcare 平台，進入其全球網路，並使用 160 國 400 萬個醫療影像、行動診斷及監測等設備，以及高達 2.3 億份檢查相關資料，擴大臨床和商業活動。

另一方面，輝達指出，取得 FDA 許可的 Premier 成員也能加入 Nuance AI Marketplace 診斷影像市集，將開發人員、放射科使用者串連起來，同時在工作流程中導入 AI，提供放射科使用者單一窗口進行審查、試用、驗證等，目前使用 Nuance PowerShare 網路的醫療機構達約 8000 間。

展望未來，輝達表示，Inception 計畫近期將加入第 1000 間醫療 AI 新創公司，將持續根據企業成員成熟度，提供上市支援、技術援助、取得輝達專業技術機會，與 GE Healthcare、Nuance 合作後，將可望協助 Inception 計畫成員加快上市腳步，並培育更多醫療 AI 新創公司，促進醫療生態鏈發展。

另一方面，輝達也計畫推出針對醫療領域進行優化的開源框架影像框架 MONAI，將進入量產階段。