史上最強！黑莓盤中飆漲58% 跨界合作亞馬遜推IVY汽車平台

黑莓和亞馬遜 Amazon Web Services (AWS) 週二 (1 日) 聯手推出汽車數據 / 軟體平台 BlackBerry IVY，黑莓股價聞聲漲起。

受此消息激勵，黑莓 (BB-US) 週二午盤其股價一度躍升 58%，尾盤收斂至 19.25% 每股 7 美元。股票交易量激增至 2.15 億股，成為週二紐約交易所最活躍的股票。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.64%。

黑莓週二與亞馬遜 AWS 達成多年的全球開發協議後，推出以雲端為基礎、QNX 作業系統架構的汽車數據 / 軟體平台 IVY，協助汽車製造商能透過 IVY 安全地存取車輛感應器數據，並從該數據中獲得有用的分析。

汽車數據 / 軟體平台 IVY 以雲端為基礎、QNX 作業系統架構。(圖片：黑莓)

黑莓首席執行長 John Chen 表示，IVY 平台有望為車用體驗帶來一個發明時代，創造新的應用、服務和機會，而不會損害安全、保障或客戶隱私權。

John Chen 稱，數據和連接性為汽車產業創新開闢新的道路，黑莓和 AWS 有著共同的未來願景。

華爾街分析師 John Butler 表示，IVY 可能會提振黑莓汽車軟體平台 QNX 的銷售。AWS 良好聲譽也可能會在 IVY 推出後增強其吸引力。

Research In Motion 2013 年 1 月 30 日正式更名為黑莓 (BlackBerry)，2017 年黑莓拋開硬體廠商包袱，轉向成為專注軟體服務的企業，根據 2020 財年第二季財報顯示，軟體服務營收為 1.51 億美元，佔總營收 2.59 億美元的 58.3%。