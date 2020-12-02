表態反對 參院共和黨領袖拒絕跨黨派9000億美元刺激

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnel) 周二 (1 日) 拒絕接受稍早由兩黨推出規模約 9000 億美元的刺激計畫，讓打破數月來談判僵局的希望再度蒙上陰霾。

麥康奈爾說，他已和白宮官員談論過總統川普願意簽署立法的紓困案內容，計劃提出潛在解決方案給共和黨參議員，聽取他們的意見。

對於國會兩黨提出的最新刺激計畫，麥康奈爾向記者說：「我們只是不想浪費時間。」

麥康奈爾多次表明自己只支持規模約 5000 億美元的紓困計畫，而且希望通過的是「針對性的法案」，把資源挹注到需求最急迫的領域。

他並表示，必須通過的支出法案，可能和紓困法案一同推出。美國國會必須在 12 月 11 日前通過聯邦資金立法，以免政府關門。

美國民主黨和共和黨議員周二提出規模 9080 億美元的新冠刺激計畫，雖然規模遠低於民主黨人提議的 2.2 兆美元，但超過麥康奈爾支持的金額。

這份跨黨派紓困計畫內容包括 2880 億美元援助小型企業 (包括薪資保護計畫 PPP)、1600 億美元用於州和地方政府援助，1800 億美元用於資助額外失業補助 (預定明年 3 月前每周加發 300 美元)。

該計畫還將投入 160 億美元用於疫苗分發、病毒檢測和接觸者追蹤，850 億美元用於教育，450 億美元改善交通運輸。資金還將用於租賃援助、兒童保育等，但未包含對美國人發放新一輪現金支票。

美國 3 月通過的 CARES Act 有多項計畫將在年底期滿，包括延長失業保險、暫緩繳學貸、租賃保護命令等。

參與此紓困計畫討論的維吉尼亞州民主黨參議員 Mark Warner 表示，新刺激計畫是總統當選人拜登明年 1 月走馬上任前的「過渡方案」。

但國會其他領袖是否會接受這份跨黨派刺激計畫，或者談判是否會在年底之前取得突破，目前還不明朗。

自 11 月 3 日美國大選迄今，眾議院民主黨領袖佩洛西 (Nancy Pelosi) 尚未和麥康奈爾正式對話。佩洛西周二和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 展開久違的對談，兩人都表示將檢視兩黨議員提出的新刺激計畫。