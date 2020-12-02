美元弱勢難改 離岸人民幣、中間價雙升逾300基點

美元指數邁向 91 支撐價位，已創下逾兩年半新低，周三 (2 日) 人民幣凌晨收盤強升 315 基點，收在 1 美元兌 6.5524 人民幣，升幅近 0.5%。同時，今 (2) 日中國外匯管理局將人民幣中間價調升 310 基點，報 1 美元兌 6.5921 人民幣。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

美國可望進一步推出新一波的財政政策，以刺激新冠肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊。而美國再度印鈔救經濟，不光是提高美元供給，使得美元再走弱，同時也提升投資人風險偏好，帶動資金加速擁抱非美貨幣，而人民幣就是首當受惠的幣別。

11 月份人民幣兌美元即期匯率飆升 1.78%，實現連六個月走升，創下六年以來最長月度連續升值的行情。

分析師認為，市場預期聯準會將採取更多寬鬆政策，加上美國將推出新一波的財政政策，使得美元走貶趨勢暫時難以扭轉，法人圈普遍預估 12 月人民幣仍可望維持升勢。

不過，短期美元有機會止貶的最重要因素，就是本月中旬召開的 FOMC 利率會議。市場正在等待聯準會的態度，以判斷美元是否再貶一波。此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於本週二、三現身美國國會發表演說，其談話內容也會影響美元走勢。

今日早盤離岸人民幣保持在平盤附近震盪，截至上午 09:40 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5451 人民幣，小升 9 基點，升幅 0.01%。