〈財委會質詢〉疫情影響 6家公股銀老董坦言今年年終會縮水

受疫情與降息影響。八大官股行庫今年獲利難逃縮水命運，員工年終獎金也受波及，除了台銀、土銀兩家國營行庫，其餘已經民營化的公股銀行今年年終全都縮水，過去達成年度預算數的 4.6 個月基本盤恐怕很吃力。

國民黨立委賴士葆今 (2) 日質詢時關切八家公股行庫的獲利與年終獎金，在獲利表現部分，八家公股行庫董事長坦言截至今年為止，獲利較去年減少；而獲利減少也連帶影響員工年終獎金。

賴士葆追問，今年年終不會縮水的舉手，八家行庫除台銀、土銀兩家國營行庫，因員工薪酬需編列預算相對不受疫情影響外，其餘包括兆豐銀、一銀、台企銀、華南銀、彰銀與合庫銀等 6 家民營行庫董座則無人舉手，默認今年年終縮水的說法。

公股行庫員工每年只要獲利達成年度預算目標，就能領到 4.6 個月的年終獎金，獲利超過年度預算還能額外領超盈餘獎金與員工酬勞，往年銀行獲利創新高時，公股行庫員工年終可望上看 8 個月，羨煞不少上班族。

但今年受降息與紓困影響，不僅銀行獲利縮水，銀行員工也為因應紓困、放款作業導致工作量暴增，如今受獲利縮水影響，部分行庫坦言，會「努力」朝 4.6 個月年終獎金目標邁進，態度比起往年相對保守許多。

