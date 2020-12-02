詮欣特斯拉訂單灌頂 車用營收拚倍增

連接器廠詮欣 (6205-TW) 車用佈局喜迎收割，不僅特斯拉影音連接器隨交車數升溫外，應用在 ADAS(先進輔助駕駛系統) 的板端連接器，也獲得歐美、日美及客戶相繼導入，明年下半年放量，法人看好，詮欣明年車用業績可望成長 9 成，2022 年更將以倍數成長，成為推進營運成長的引擎。

詮欣表示，目前 ADAS 攝像頭、感測器相關的板端連接器產品，已經陸續試產、認證，預計到明年下半年可望開始放量，終端客戶將涵蓋歐美、中國、日本以及台灣車廠。

詮欣認為，在安全法規、自駕車等趨勢下，ADAS 需求明確，未來 2-3 整體用量將會有 7 倍的成長。

另一方面，詮欣深耕多年的車用影音產品，目前已經到第三代，持續出貨給歐系車廠以及特斯拉等，隨著既有產品線穩定成長，加上新產品線發酵，公司看好車用營收占比將由現在 5%，成長至 10%。

除了車用外，詮欣網通佈局也大躍進，陸續打進基地台、資料中心新客戶，產品包含短距傳輸的銅線、長距離的光纖等，應用在白牌交換器、路由器，以及軟體即服務 (SaaS) 等，目前除了美國客戶外，也與台系網通廠合作開案，公司看好，明年網通應用也將有數倍的成長，營收占比也會由現在 4-5%，成長至 2 成。