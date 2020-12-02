美國首批輝瑞疫苗有望於本月15日開始配送

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，各國如今正積極推進新冠肺炎疫苗的進展，據美國有線電視新聞網 (CNN) 的報導，政府「神速行動」(Operation Warp Speed) 的文件顯示，第一批輝瑞 (PFE-US) 冠狀病毒疫苗將於 12 月 15 日開始配送，此外，第一批 Moderna(MRNA-US) 疫苗也將於 12 月 22 日交付。

美國新冠肺炎疫情持續延燒，根據最新數據顯示，美國累計確診病例數接近 1400 萬人，死亡人數超過 27 萬人。為應對疫情，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 和由獨立專家組成的生物製品相關諮詢委員會 (VRBPAC) 將於本月 10 日展開會議，審查輝瑞公司的疫苗及相關數據，並在 4 天後由 FDA 和美國疾病管制與預防中心 (CDC) 審查。

首批的輝瑞新冠肺炎疫苗將於 12 月 15 日交付。隨後 VRBPAC 計劃在 12 月 17 日討論 Moderna 的疫苗，首批 Moderna 疫苗預計於 12 月 22 日交付。

此外，文件中也包括疫苗生產預期，當局預估 12 月將生產 2250 萬劑輝瑞疫苗，以及 1800 萬劑的 Moderna 疫苗。當局也已經要求各州長在本周五之前完成相關的安排計畫，包括輝瑞疫苗的訂購以及分發和管理等。

輝瑞最初於 11 月 20 日向 FDA 申請疫苗的「緊急使用授權」，而 Moderna 則是於 11 月 30 日提交了申請。疫苗配送後誰將優先施打成為全美關切的問題。這個決定權就落在 CDC 旗下美國疫苗接種諮詢委員會 ACIP。ACIP 成員中以 13 票同意對 1 票反對，通過第一批接種疫苗的族群是衛生保健工作者和療養院居民。而慢性疾病患者、警消人員和老年人可能須等到明年春天才能接種。