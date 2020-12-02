【鍾國忠專欄】12月行情如何看待

(一) 2020 年台股迄今大漲約 2000 點

轉眼間，2020 年已邁入年度最後一個月，對多數人而言，今年真不曉得用怎樣的心態來面對，因為疫情到來，所以有些產業與同仁被迫要關門或失業，但另一方面，股市因為寬鬆的貨幣效應，台股動不動日交易量就達 2000 億元以上，甚至 11/30 還見到日交易量 4000 億元，今年迄今指數已大漲約 2000 點，年漲幅約 16%，有些公司股價甚至翻倍大漲，對 2020 年度最後一個月行情，筆者認為，可樂觀但還是得小心謹慎。

(二) 12 月行情可以偏多但不可過度樂觀

年底最後一個月的行情，投資人該如何看待？以下從三點扼要分析：

1. 股票市場交易熱絡：先前證交所曾公布，集中市場第三季成交值 5 億元以上自然人有 2369 人，1-5 億元有 20534 人，1 億元以下有 323 萬 2827 人，分別較第二季激增 696 人、5289 人及 43 萬 4153 人，而季增幅各為 41.5%、34.7% 及 15.5%，從數據當中可看出，季成交值愈高，季增幅更高，再者，若再觀察前二大的大戶對象，其前一季的季增幅也有 37.7% 與 34.7%，換言之，市場成交值愈高，不是只集中於單一一季，而是連續性增加，股票市場交易熱度可期，股市就不易出現大幅回檔。

2. 作帳重點月：12 月是年度最後一個月份，也是法人作帳績效計算的最後重點月，除非國際股市出現大變化，市場交易者大多期待上漲，而不是大跌，因此大家多會看到，台股 12 月單月通常有高上漲率，近期股市因此不易出現重挫。

3. 大漲次月攻勢減緩：對投資人而言，11 月大漲 9.38%，看起來相當不錯，但 12 月行情還會再大漲？不妨先來看今年以來單月大漲的月份，與其次月表現；今年台股最大上漲月份在 4 月 (月大漲 13.23%，收盤 10992 點)，7 月 (月大漲 8.98%，收盤 12664 點) 迄今是第三大，而 11 月大漲 9.38% 、是今年度第二大上漲月份，收盤在 13722 點，觀察 5 月與 8 月指數分別下跌 0.45% 與 0.58%，因此 12 月或有機會持續為多頭，但漲幅不可過度期待，因為過往大漲月份後，次月多會下跌，表示漲多獲利回吐，是正常現象，尤其上述二個月份，如用年化報酬率來分析，報酬率逾 100%，因此次月再追漲力道就會降溫，加上目前指數絕對位置又高於前二個所述大漲月份收盤指數，故 12 月暫時先當作小漲或小跌的行情月。

整體而言，離年底已剩下不到一個月，是法人拚年度績效的重點時刻，但股市不是只會上漲，還是有投資風險，我認同資金寬鬆效應有助股市上漲，但投資人仍得依個人風險偏好度來操作股市，而非盲目跟從投資，終究基本面支撐才是操作獲利的最重要依靠。