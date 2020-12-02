台股漲百點萬四大關差臨門一腳 三大法人土洋對作小買2.98億元

台股今 (2) 日由電子族群扮演領頭羊，面板、DRAM 類股持續成為多頭標的，金融、傳產普遍回檔，終場加權指數上漲 103 點，收在 13989 點，寫下歷史新高，距離萬四大關只差臨門一腳，三大法人今日呈現土洋對作，合計小買 2.98 億元。

觀察籌碼面，外資今日小賣台股 2.53 億元；投信轉為買超 1.84 億元；自營商持續買超 3.68 億元，連 5 買，三大法人合計買超 2.98 億元。

台積電今日吸引資金進駐，終場漲近 2%，收在 499 元，再寫歷史新高，市值也逼近 13 兆元；聯發科也在資金簇擁下，漲幅不斷擴大，終場漲逾 2%，站穩 700 元之上；台達電、大立光分別上漲約 2%、1%；不過，鴻海、南亞、國泰金、統一及國巨等權值股表現偏弱。

記憶體族群今日持續湧現買盤，華邦電受惠利基型 DRAM 漲價利多，強勢亮燈漲停，南亞科、旺宏也有逾 5% 的漲幅，其他包括群聯、力成、威剛、創見、十銓等表現均相當強勢。此外，面板族群同樣受到法人青睞，友達、群創、彩晶三檔皆大漲逾半根停板。

法人指出，台股第四季進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，外資仍積極買超台股，整體多方格局不變，不過，大盤近期恐高檔震盪，投資人切勿過度追高，要留意外資後續進出動向，建議可採分散類股佈局。