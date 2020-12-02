美國VISA信用卡將提供比特幣回饋選項

根據《彭博社》週三 (2 日) 報導，國際性的信用卡發卡機構 VISA(V-US) 攜手加密貨幣的新創公司「BlockFi」，未來會員的刷卡消費將可選擇比特幣 (Bitcoin) 的回饋方式，在現金及飛行里程之外增添了另一個選項。

根據 BlockFi 的發表內容，「比特幣回饋信用卡」(Bitcoin Rewards Credit Card) 的用戶，在每筆刷卡消費將能獲得 1.5% 的比特幣回饋。此外，前三個月的刷卡金額若超過 3000 美元，將一次回饋價值 250 美元的比特幣給用戶。

持卡人每年須繳交 200 美元的年費，發卡銀行為美國的「Evolve Bank & Trust」。

BlockFi 創辦人、同時也是該公司執行長的 Zac Prince 在一份聲明當中提到「我們很興奮能在本公司的產品組合加入信用卡，可讓更多的消費者廣泛接觸比特幣。」該公司計畫在 2021 年的早期階段，要讓該張信用卡邁入實用化。

VISA 在邁入 2020 年之後，與新創企業的「Fold」合作，在簽帳金融卡 (debit card) 業務回饋比特幣給用戶。而比特幣也因為獲得 VISA 這家大型企業青睞，行情正不斷看漲。

在跨入 2020 年之後，比特幣已上漲逾 160%，於 11 月 30 日當天也接近 2 萬美元。而比特幣究竟是一個良好的價值儲存手段亦或是泡沫一場，也引發了激烈論戰。

比特幣兌美元走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

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