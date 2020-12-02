〈美股盤前要聞〉道瓊期貨跌逾百點 輝瑞盤前上漲

美股期貨在週三 (2 日) 走跌，道瓊期貨跌 0.37%，標普 500 期貨跌 0.23%，那斯達克 100 期貨跌 0.18%。

1. 拜登稱不會立即撤銷對中國關稅和貿易協議

美國總統當選人拜登對《紐約時報》表示，他會暫時維持與中國的第一階段貿易協議，不會「立即採取任何行動」，包括取消關稅。拜登說：「我不會立即採取任何行動，對關稅也是如此。」

他對《紐約時報》專欄作家 Thomas Friedman 表示，首先他將對第一階段協議進行全面審查，並徵詢亞洲與歐洲傳統盟國的看法，以便制定一致的戰略，而不是過早做出個人判斷。

拜登表示，他認為最佳的對中國戰略，是讓美國與盟友都站在同一立場上。在他就職後的前幾週，這將是他的優先任務。

2. 看旺明年 DRAM 銷售 美光調高 Q1 財測

記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 上修本季財測，營收、EPS 和毛利率都高於先前所料。美光表示，2021 年 DRAM 銷售表現良好。盤前上漲 0.7%。

美光預測，2021 年度第 1 季 (12 月 3 日止) 的每股獲利介於 61 至 65 美分，營收介於 57 億至 57.5 億美元，高於美光 9 月 30 日預測的每股獲利 32 至 46 美分、營收 50 億至 54 億美元，以及華爾街分析師所估的 52.5 億美元營收。

此外，美光本季經調整的每股獲利預估介於 69 至 73 美分，優於分析師所估的每股 49 美分。美光也將本季調整後毛利率上修至 29.5-30.5%，高於公司先前自行預測的 26.5-28.5%。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在瑞信年度科技論壇中表示，上修財測是因為美光幾乎所有業務，包括行動、汽車、工業和 PC 的銷售都很強勁。

3. 高通推新一代晶片驍龍 888

高通 (QCOM-US) 在視訊會議上推出最新版智慧手機晶片「Snapdragon 888」，將於 2021 年應用在 LG、小米、OPPO、摩托羅拉和 Sony 等公司生產的手機。

與前代「Snapdragon 865」最大的差別在於「Snapdragon 888 」晶片加上 5G 數據機，「Snapdragon 865」需要在手機中某處安置分立的數據機晶片。

高通公司行動部門資深副總裁 Alex Katouzian 表示，「Snapdragon 888 」每秒可進行 26 兆次操作，其繪圖處理、AI 功能和一些相機性能也改善了。全球設備與手機升級 5G ，預計有利高通未來幾年的發展。

4. 英國批准輝瑞新冠肺炎疫苗 下周開始接種

英國成為第一個批准新冠肺炎疫苗的國家，該國監管機構批准了輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech 疫苗，最快將於下周開始推廣使用。輝瑞盤前上漲 3.76%。

根據英國公共衛生部 (Public Health England) 的指導，首批疫苗接種對象為安養院年長者、安養院員工、80 歲或以上的年長者、護理人員及 NHS 員工。

輝瑞表示，首批疫苗將在未來幾天到達。英國已經購買了 4000 萬劑，在最終試驗中已顯示出 95% 的有效性。英國衛生部長 Matt Hancock 表示，他預計今年將有 1000 萬劑藥物到達。輝瑞和 BioNTech 表示，將在 2020 年和 2021 年分階段持續提供疫苗，以確保在已簽定合約的地區公平分配疫苗。

5. 美國首批輝瑞疫苗有望於本月 15 日開始配送

據美國有線電視新聞網 (CNN) 的報導，政府「神速行動」(Operation Warp Speed) 的文件顯示，第一批輝瑞 (PFE-US) 冠狀病毒疫苗將於 12 月 15 日開始配送，此外，第一批 Moderna(MRNA-US) 疫苗也將於 12 月 22 日交付。

文件中也包括疫苗生產預期，當局預估 12 月將生產 2250 萬劑輝瑞疫苗，以及 1800 萬劑的 Moderna 疫苗。當局也已經要求各州長在本周五之前完成相關的安排計畫，包括輝瑞疫苗的訂購以及分發和管理等。

通過第一批接種疫苗的族群是衛生保健工作者和療養院居民。而慢性疾病患者、警消人員和老年人可能須等到明年春天才能接種。