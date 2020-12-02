台股進逼萬四 外資反手賣現貨、進期貨 大舉加碼銅板股

台股今 (2) 日一度攻到 13995.7 點創歷史新高，終場加權指數大漲 103.47 點，收在 13989.14 點也再度改寫收盤新高，在台股持續登峰之際，內外資進出動作並不大，總計三大法人僅買超 2.98 億元，其中，外資買超前 10 名除了台積電為高價股，其餘都是買超低於百元的銅板股；不過，儘管外資又轉賣現貨，但對台指期則反手加碼淨多單。

外資今日小賣台股 2.53 億元；投信轉為買超 1.84 億元；自營商持續買超 3.68 億元，連 5 買，三大法人合計買超 2.98 億元。而在台指期部分，外資在連續兩天減碼淨多單，使得未平倉口數在昨天跌破萬口之後，今天轉向回補淨多單 1565 口，淨多單水位回升至 9736 口。

外資今天買超前 10 名為華邦電 35,347 張、彩晶 33,206 張、台積電 10,469 張，除了以上三檔加碼超過萬張以上，其餘依序為友訊、中美晶、元大金、宏碁、富邦 VIX、中鋼、陽明。

外資賣超前 10 名為群創 65,902 張、聯電 15,335 張、長榮航 13,767 張，其餘依序為玉山金、華航、光磊、鴻海、國喬、統一、新光金。

投信買超前 10 名為友達 51,736 張、群創 23,924 張，其餘依序為旺宏、南亞科、台泥、華航、大成鋼、合晶、力成、晶電。

投信賣超前 10 名為鴻海、富邦金、大聯大、寶成、陽明、華通、萬海、國喬、長榮、雙鴻。

自營商買超前 10 名為元大高股息、國泰永續高股息、群創、華航、晶電、華頓 S&P 布蘭特正 2、大同、宏捷科、國泰中國 A50、旺宏。

值得一提的是，外資賣超第一的群創以及華航，卻都獲投信、自營商大買，呈現外資丟、本土法人撿的情形。

整體來說，台股進逼萬四關卡，外資操作進入高檔觀望，不但在現貨、期貨呈現一買一賣，且現貨的買超標的也都集中在銅板股，逢高「休養生息」意味濃厚，且時序已經 12 月，今年外資績效大豐收，提前休假跡象浮現，預期短線大買大賣機率都不高，不過資金行情未退，台股要突破萬四關卡靠內資年底作帳撐盤還是猶可期。