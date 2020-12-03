郭明錤：蘋果明年MacBook Pro將採全新設計、2022年MacBook Air搭載Mini LED和自家晶片

科技網站《MacRumors》引述知名蘋果分析師郭明錤報告指出，蘋果 (AAPL-US) 計劃在 2021 年發布兩款全新外型設計的 MacBook Pro，接著在 2022 年發布新款 MacBook Air，搭載 Mini LED 面板和蘋果自製的 Apple Silicon 晶片。

郭明錤去年曾表示，蘋果第一款 Mini LED 產品將會是今年第三季推出的 iPad Pro，不過該產品並未採用 Mini LED。

郭明錤認為，因 Apple Silicon 成本大大低於英特爾 (Intel) 處理器，因此使用 Apple Silicon 將有助於抵銷 Mac 系列設備採用 Mini LED 面板所帶來的成本，並表示，配備 Mini LED 面板的蘋果產品，出貨量也將顯著高於預期。

郭明錤所屬的天風國際證券 (TFI Securities) 已將 2021 年的蘋果出貨預期上調 350％，同時將 2022 年出貨量預期上調 450％，上修出貨預期的兩大原因分別為 Mini LED 零件成本低於預期，以及 MacBook 機型採納 Mini LED 的速度加快。

郭明錤還預計，2021 年搭載 Mini LED 的蘋果產品出貨量有望達到 1000 萬至 1200 萬台，2022 年將達到 2500 萬至 2800 萬台，台灣的晶電 (2448-TW) 可望受惠於這波 Mini LED 應用浪潮。

此外，郭明錤認為，接下來三年內，受惠於 Apple Silicon 和全新外型設計，MacBook 每年出貨量可望大幅成長 1 倍，達到 3000 萬至 3500 萬台。