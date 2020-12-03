美元貶值對美股有何影響？這兩個類股首當其衝

自 3 月 18 日投資人避險情緒達到頂峰至今，DXY 美元指數貶值約 10.2%，而且未來還會繼續下滑。美元走貶儼然已成趨勢，分析師認為，成長股和小型股將受到拖累。

美元指數 3 月以來走勢。

近來美元欲振乏力，很大一部分是因為確診病例激增導致美國經濟復甦放緩。相較之下，其他經濟體景氣升溫，例如歐洲確診數從 10 月中旬起明顯下降。

華爾街專家認為，「美國經濟偏弱、他國較強」的趨勢將延續。花旗集團表示，雖然疫苗問世對美國經濟是利多，但其他國家也將受惠，美國經濟弱於其他國家態勢不變。

瑞銀全球財富投資長 Mark Haefele 說，美元 2021 年將進一步走軟，全球經濟復甦將嘉惠以出口為重國家的貨幣。

Haefele 並提到，聯準會 (Fed) 今年數度降息之後，美債殖利率對其他國家公債的溢價縮小，讓美元失去部分支撐。

美債 10 年期殖利率相對德國同天期公債的溢價僅 1.5 個百分點，從 20108 年 1 月的 2.1 個百分點一路下滑，導致美元相對於歐元的魅力降低。

小型股首當其衝

如果美元繼續走軟，最近漲勢凌厲的小型股將受到拖累。

舉例來說，美元指數在 2016 年 12 月 1 日到 2018 年 3 月 1 日共貶值 10%，同期間小型股為主的羅素 2000 指數表現落後標普 500 指數，兩者漲幅為 13% 對 22%。

這是因為標普 500 指數成員多為大公司，營收主要來自海外，美元貶值有利海外營收，反之美元升值則不利。相較下，小企業營收多在本國產生，美元變薄墊高進口成本材料，是無法避免的外匯成本，而大公司通常有複雜的外匯避險操作可以避免。

成長股也受威脅

另一個受美元貶值影響的族群是成長股。Stifel 機構股票策略部門主管 Barry Bannister 說，在大環境樂觀的時候—例如全球經濟復甦，價值股表現優於成長股。自 9 月 23 日至今，羅素 1000 成長股指數上漲 12%，落後價值股的 16% 漲幅。

Bannister 說：「美元貶值，將導致成長股相對價值股的『破壞性下滑』。」他的圖表顯示，1995 年至今，每當美元貶值，成長股表現就落後價值股，這一點和全球經濟轉強不利美元的觀點相吻合。