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〈美股盤後〉新刺激談判暖身起步 標普費半連刷歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉新刺激談判暖身起步 標普費半連刷歷史新高。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉新刺激談判暖身起步 標普費半連刷歷史新高。(圖片：AFP)
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週三 (2 日) 新一輪刺激法案樂觀情緒，輝瑞利多疫苗消息，推動價值股上漲，原油反彈提振能源股，標普、費半兩大指數連續兩個交易日寫下歷史新高，台積電 ADR 自昨日百美元歷史高點回落。

眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默呼籲國會立即談判，並以 9080 億美元的援助提案成為談判的基礎。

聯準會主席鮑爾於週三表示，Fed 與財政部長梅努欽在紓困計劃方面沒有分歧，強調美國國會採取更多經濟刺激措施。

聯準會發布最新《褐皮書》報告，新冠疫情持續帶來壓力，重創美國企業家庭，12 個 Fed 分行地區中有四個地區近幾週經濟幾乎沒有成長。

英國搶先美國及歐盟，成為第一個批准輝瑞新冠疫苗的國家，下週開始起在英國各地供應。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,429 萬例，死亡數突破 148 萬例，美國累計確診超過 1,386 萬例，累計死亡數超過 27.2 萬。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 59.87 點，或 0.20%，收 29,883.79 點。
標普 500 指數上漲 7.28 點，或 0.20%，收 3,669.73 點。
那斯達克指數下跌 5.74 點，或 0.05%，收 12,349.37 點。
費城半導體指數上漲 6.63 點，或 0.24%，收 2,716.36 點。

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