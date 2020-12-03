歐巴馬：若佛奇說疫苗安全 我會接種並拍成宣傳影片

美國前總統歐巴馬 (Barack Obama) 周三 (2 日) 表示，他絕對計劃接種新冠肺炎疫苗，如果公衛專家佛奇 (Anthony Fauci) 說疫苗是安全的，只要疫苗上市他就會接種，或許還會拍成宣傳影片，提高民眾對疫苗的信心。

歐巴馬在 Sirius XM 節目「Joe Medison Show」上說，自己曾和佛奇共事，對他完全信任，因此只要佛奇說疫苗安全且可以免疫，他就會接種。「我保證，當疫苗提開始給低風險族群施打，我就會接種。」

「我或許會在電視上接種、或拍成影片，讓人們知道我相信這項科學。」

歐巴馬相信疫苗將優先提供給高風險群，並敦促他們接種，「如果你落在這個族群，年事已高、已有病徵，或者你是第一線醫護人員、是雜貨店老闆、是服務人員，就應該施打疫苗。」

美國確診病例還在上升，住院人數已經突破 10 萬大關，醫療系統能量瀕臨極限。儘管最近新冠疫苗研發取得進展，輝瑞、Moderna 在歐美申請使用許可，但疫苗可靠性依然是醫療界和許多民眾心中的大哉問。蓋洛普 10 月發布的民調顯示，美國 58% 民眾願意施打疫苗，較 9 月略為上升。

只要美國食品藥物管理局 (FDA) 通過輝瑞和 Moderna 的緊急授權使用，美國各州預計最快可以在兩周內開始分發。

