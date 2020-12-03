美元走貶 瑞銀：金價短線仍有壓 考驗關卡落在1730美元

美元貶值支撐黃金價格反彈，但外銀認為，儘管美元走貶，但隨著疫苗研發出現正面進展，金價短線仍有下挫壓力，真正考驗的關卡預估落在疫情爆發前的價位，也就是每盎司 1730 美元左右。

疫苗研發捷報讓黃金價格黯然失色，黃金價格本週一度觸及 7 月波段低點 1780 美元，而金價上周跌破 1800 美元關卡後，累計自 11 月初以來高點迄今，已經大跌近 7%。

瑞銀認為，儘管美元指數與美國實際利率走低，但隨著新冠疫苗提早問市，加上全球總體經濟數據改善，金價可能進一步向下回測，真正的考驗可能落在 1730 美元，即疫情前的水平。

回顧 2011 年下半年，受美國聯準會幣政策不確定性及對外溝通失誤，美國實際利率短暫上升，在獲利了結賣壓下，金價從當時歷史高點，也就是將近 1900 美元應聲下跌。

瑞銀表示，這兩次金價下挫共通點同樣是資金流出交易所交易基金 (ETF)，反映投資者減少偏好避險工具。

如果把目前的美國實際利率、美元指數及美股波動指數 VIX 列入計算，目前的金價平衡點大約落在 1850 美元，換言之，目前市場對於金價反應有點過度。

瑞銀表示，預估美國實際利率與美元在明年第 1 季走軟後，黃金 ETF 資金流相對穩定，可望讓金價得以站穩及溫和回升。

但要注意的是，金價在明年第 1 季衝高後見頂，隨著經濟展示出強韌的復甦力，可能讓金價下跌，預估明年 3 月目標價可能從原來的 2000 美元下調至 1950 美元；另外，6、9 及 12 月黃金目標價則可能分別降至 1900、1850 與 1800 美元。