中國信託明年投資瞄準三大趨勢 一張表掌握布局策略

今年新冠疫情禍延全球，金融市場 3、4 月時出現美股千點下跌、熔斷等現象，政府為防止景氣大衰退，各國央行啟動大規模財政及貨幣政策救市，超量資金反而為下半年帶來創紀錄的熊市反彈。展望明 (2021) 年，中信金 (2891-TW) 下中國信託銀行建議，注意資產新定序標的、正視國際新秩序競合、關注產業新生態發展等三大趨勢，並留意長線趨勢財，重新建構投資地圖。

中國信託銀行研判，明年投資趨勢有三，一為：資產價值產生新定序，今年市場資金集中於科技、非核心消費等類股，明年在經濟重新啟動的階段，金融資產風險溢酬將重新評價，帶來短期評價回補的投資機會。

此外，因疫情衝擊，加速企業省思環境（Environmental）、社會（Social）與公司治理（Governance）等構面，企業強化 ESG 可提高營運效率，強化企業融資實力，ESG 指標成為評價企業優劣的重要一環。價值新定序帶來的短期評價回補機會，長期評價上調方向以及 ESG 評價重要性提高。

二是國際競合產生的新秩序，加大關鍵資源與技術爭奪。中國信託銀行表示，疫情過後，各國復甦不均等，加上貿易糾紛、肺炎疫情大流行、氣候變遷、金融危機等，衝擊供應鏈，大國競爭之下，國際體系轉為多元化的長期投資布局機會相應浮現，投資人應正視國際新秩序的競合。

中國信託銀行表示，第三是，產業經營產生新生態，疫情加速消費者行為改變，成為產業發展多元生態系的催化劑，如汽車產業供應鏈從製造生產主導轉向跨行業合作，發展出電動化、智能化、資訊化、服務化的移動服務生態系，亦是值得關注的焦點。

相較今年的極端動盪，中國信託銀行預測，明年市場有機會撥雲見日，投資人可以長線趨勢財為布局核心，並留意趨勢結構轉換所出現的短線機會財。明年上半年，預測在景氣復甦與政策刺激雙管齊下之際，資產價值調整與評價回補空間浮現，受到疫情衝擊顯著的類股如：新興市場、歐洲或是內需型消費產業，可望有短期加碼機會。

下半年則進入景氣復甦漸強與財政刺激遞減交替的結構轉換期，短期可偏重具優質收益概念的高股利股票與信用債等相對穩健的資產，以降低波動風險。

長線趨勢財可留意新秩序重新建構下的題材，輔以逢低布局為原則，股市可留意美國、中國大陸與東北亞地區，產業則可留意資源或關鍵技術等類股，除此之外，企業生態衍生商機如 AI 科技、自駕車、智慧醫療，或趨勢產業科技、通訊服務與健護類股與永續經營的 ESG 概念股等，可望成為資產趨勢主軸。