美國11月民間就業人數增幅創下7月份以來新低

根據美國人力資源公司 ADP 在週三 (2 日) 公布的月度就業報告顯示，今年 11 月大型企業招聘人數減少，美國民間就業人數成長速度創下 7 月以來新低。

數據顯示，在今年 11 月，美國民間就業數成長 307,000 人，遠低於經濟學家預期的 475,000 人，並低於 10 月份時的 404,000 人，創下自 7 月份僅增加 216,000 就業人數以來的最小增幅。

ADP 的報告也顯示，大多數的招聘來自擁有 50 至 499 名員工的公司，共增加了 139,000 個工作。小型企業則增加了 110,000 個工作。大型企業僅增加了 58,000 個工作，遠低於 10 月份時的增加 116,000 個工作。

ADP 研究所副總裁 Ahu Yildirmaz 表示：「雖然 11 月就業人數有所增加，但成長步伐持續放緩。不過，所有產業和所有規模企業的工作仍保持正成長。」

與往常一樣，服務業提供了大量的就業，在 11 月份共新增了 276,000 個工作。在疫情期間，儘管病例數持續攀升，對酒吧和餐廳的限制越來越多，但休閒餐旅業仍增加了 95,000 個工作。

教育和衛生產業則新增了 69,000 個工作，主要是在醫療保健方面。專業和商業服務則增加了 55,000 個工作。建築業增加了 22,000 個工作，製造業則增加了 8,000 個工作。

美國勞動部將於週五公布非農就業報告，經濟學家預期 11 月美國整體新增就業人數達 440,000 人，低於 10 月份的 63.8 萬人。數據顯示，在減去 93,000 人口普查臨時勞工後，民間就業人數估計將增加 590,000 人。道瓊 (Dow Jones) 則預估 11 月美國失業率為 6.7%，低於 10 月份的 6.9%。