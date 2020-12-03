CDC：未來幾個月恐將是美國公共衛生史上最艱難時期

據報導，美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週三 (2 日) 表示，美國約有 90% 的醫院位於「熱區和紅色區」，並且 90% 的長期照護機構都位於傳染程度高的地區。他預期未來幾個月將是美國公共衛生史上最困難的時期。

Redfield 表示，12 月、1 月和 2 月將是艱難的時期。他認為，這將是美國的公共衛生歷史上最困難時期，美國衛生保健系統將承受巨大的壓力。新冠肺炎造成的死亡人數持續上升，美國現在每日報告 1500 至 2500 例死亡病例。

根據 Covid Tracking Project 的數據顯示，美國新冠肺炎住院人數達到了 98,600 人，創下歷史新高。根據美國約翰斯 · 霍普金斯大學發布的數據顯示，美國累計新冠肺炎確診病例超過 1390 萬例，死亡病例數超過 27 萬例。

Redfield 也說道：「不幸的是，我認為，在明年 2 月之前，美國累計死亡病例數恐將達到 45 萬人。」儘管疫苗即將問世，但到明年仍然將會有很長時間需採取防疫措施。他預期，直到 2021 年秋天，美國才有機會恢復舉辦大型聚會。他也估計，這場健康危機將使美國損失了至少 8 兆美元。

在美國新冠肺炎病例數激增的情況下，高盛 (Goldman Sachs) 下調了對美國未來兩個季度的經濟成長預期，並表示疫情和紓困協議已經成為近期前景中 2 個最大的風險。

高盛將美國第四季國內生產總值 (GDP) 預測從 4.5% 下調至 3.5%。同時，該行也將 2021 年第一季的經濟成長預測從先前的 3.5% 下調至僅 1%。