台股叩關萬四寫盤中新高 終場翻黑小跌12點收13977點

台股今 (3) 日開低，早盤隨著權值股回穩，聯電強勢出頭，中小型股奮力撐盤，帶動指數盤中站上萬四大關，續寫歷史新高，不過，部分獲利了結賣壓也隨之出籠，終場加權指數下跌 12.05 點，收在 13977.09 點，成交值 2676.26 億元。

晶圓雙雄走勢不同調，聯電持續吸引買盤進駐，早盤大漲逾半根停板，最高來到 44.95 元，但盤中後漲幅逐漸收斂，終場仍大漲 4.4%，收在 43.3 元；台積電高檔遇壓，股價一路在盤面下整理，終場跌 0.4%，收在 497 元。

其他權值股方面，聯發科跌幅逐漸擴大，面臨 700 元關卡保衛戰；鴻海、華碩、瑞昱及金融族群同樣表現偏弱；不過，傳產族群重獲資金青睞，包括南亞、儒鴻均漲逾 1%；台達電、矽力 - KY、聯詠、智邦漲勢也相當強勁。

被動元件醞釀漲價潮，相關族群今日匯集人氣，國巨、華新科分別大漲逾 2%、1%，凱美、奇力新、華容、斐成等也表現活蹦亂跳，不過，整體被動元件股尾盤漲幅略收斂。

醫療科技展今天登場，生技相關題材成為資金焦點，晶碩 11 月營收年增 54% 表現亮眼，帶動股價亮燈漲停；台康生技與寶齡等合作開發新冠快速檢驗試劑獲歐盟認證，一度大漲 5%；金可 - KY、精華、佐登 - KY、大學光等也表現不俗。