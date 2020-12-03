〈台股盤後〉萬四曇花一現小跌作收 三大法人賣超76.97億元

台股今 (3) 日一度站上萬四大關，改寫歷史新高，聯電等電子股獲資金點火，不過，獲利了結賣壓也隨之出籠，加權指數終場小跌 12 點，收在 13977 點，三大法人合計賣超 76.97 億元。

觀察籌碼面，外資今日賣超台股 64.78 億元；投信小幅買超 566 萬元；自營商則轉為賣超 12.25 億元，終止連 5 買，三大法人合計賣超 76.97 億元。

聯電今日一度大漲至 44.95 元，續創逾 18 年來新高，但盤中過後漲幅逐漸收斂，終場漲 4.4%，收在 43.3 元；台積電股價一路在盤面下整理，終場跌 0.4%，收在 497 元；聯發科跌幅不斷擴大，終場下挫 1.7%，收在 700 元。

被動元件醞釀漲價潮，相關族群今日匯集人氣，國巨、華新科分別大漲逾 2%、1%，凱美、奇力新、華容、斐成等也表現活蹦亂跳，不過，整體被動元件股尾盤漲幅略收斂。

行政院指示各財經部會打炒房，引發營建股賣壓，包括國產、中工、太子、冠德、興富發及日勝生等，股價跌幅均擴大。

法人指出，目前台股技術面表現仍偏向樂觀，加上台灣出口表現優於預期，基本面、技術面及籌碼面有利多方佈局，選股方面，可留意具漲價題材的落後補漲股波段操作。