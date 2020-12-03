DRAM需求、價格趨穩 南亞科11月營收月增2%

南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公告 11 月營收 48.98 億元，在 DRAM 需求、價格均趨於穩定下，營收月增 2.09%，年增 14.9%；前 11 月累計營收 559.28 億元，年增 18%。

南亞科表示，第四季 DRAM 需求估可較為平穩，有些產品價格已在漲價、有些築底，預期價格走勢將趨向穩定，整體第四季本業會較平穩。

而記憶體大廠美光 (Micron) 日前也調高本季財測，由於行動、汽車、工業與 PC 等銷售動能都相當強勁，帶動營收、EPS 和毛利率均優於先前預期，並對明年 DRAM 銷售釋出樂觀展望。

美光表示，明年在全球經濟可望成長下，對記憶體的需求也會同步增加，看好明年 DRAM 銷售表現；市場預期，隨著 DRAM 產業築底態勢明確，美光對後市氛圍轉趨樂觀，南亞科明年營運展望也可望正向看待。

美系外資看好明年 DRAM 進入向上循環，2 家外資同步調高目標價，一家外資評等由減碼一舉上調至加碼，且目標價翻倍，由 50 元上調至 104 元；另一家美系外資則重申加碼評等，目標價由 75 元調高至 100 元。