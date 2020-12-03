〈彩晶法說〉南科第二條車載模組產線年底到位 明年Q2可望貢獻營收

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (3) 日舉辦法說會，展望未來，副總經理吳許合表示，彩晶未來仍將著重布局穿戴、工控、車載等應用，去年因應貿易戰，將部分車載模組產線移回南科，第二條產線估本月到位、完成認證，近期可望小量出貨歐系車廠，預期明年第 2 季起可以開始明顯貢獻營收。

彩晶在南科共有兩條車載模組產線，首條產線年初開始投產，主要供應日系車廠中控台、車用面板為主，但受疫情衝擊全球車市，目前產能利用率僅 5-6 成，而據研調機構預估，今年全球車市籠罩疫情陰霾，全年整車出貨量將衰退逾 2 成，明年才可望回溫。

吳許合指出，彩晶兩年前因應貿易戰將部分產線移回台灣，並陸續打入日系、歐系品牌車廠，雖然短期車市低迷，但車載產品因認證時間、訂單能見度長，市場需求相對穩定，中長期仍看好車市回溫，看好明年歐系車廠客戶放量後，明年出貨比重將成長近 10 個百分點。

另一方面，法人關注彩晶 mini/microLED 布局進度，吳許合表示，日前向和鑫 (3049-TW) 購買南科廠房，就是因應下世代顯示技術布局，但短期對營運並不會有貢獻，內部則已成立相關部門，計畫在明年中確定相關布局、發展方向。

資本支出方面，彩晶表示，近兩年並不會有大投資，今年資本支出約達 20 億元，明年估也將維持相同水準。