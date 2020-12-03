〈醫療科技展〉面板市況熱 友達總座：未來兩季需求向上

醫療科技展今 (3) 日開展，友達 (2409-TW) 總經理柯富仁表示，客戶訂單動能仍強，但受限零組件吃緊，現有產能仍無法滿足客戶需求，展望明年，看好後疫情時代新常態生活，將持續帶動遠距商機、宅經濟發展，加上醫療需求加速發展，預期未來兩季面板需求將保持向上。

柯富仁表示，除了新常態生活帶動需求穩健外，明年 5G 通訊應用也將逐漸成熟，預期顯示器將成為人機溝通主要介面，加上顯示器持續朝智慧化方案發展，對明年上半年面板市況樂觀。

面對近期面板報價持續上漲，柯富仁指出，面板價格反映成本上升問題，近期半導體零組件吃緊狀況並未緩解，目前包含 IC、MCU(全球微控制器)、電源 IC、晶圓、封測、玻璃、偏光片等面板上下游都有吃緊狀況，透露現有產能規劃與需求落差持續擴大。

友達董事長彭双浪日前對明年全年出貨總數也樂觀，並指出，面板需求增加、供給吃緊態勢將延續，訂單已看至明年上半年，價格波動也可望比較穩定。

價格方面，受 IT 產品、電視需求強勁，擠壓部分產能，根據市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 調查，11 月平均電視面板漲幅仍達 2-5 美元，預期 12 將延續小漲格局。