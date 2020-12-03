〈醫療科技展〉台塑生醫中和抗體試劑最快月底取得授權 新冠疫苗開發加速

國內檢測試劑大廠台塑生醫今年在醫療科技展，推出全台首個新冠病毒中和抗體酵素免疫檢驗試劑，副總劉慧啟表示，該產品能檢測人體內抗體數量，可搭配新冠疫苗使用、有助疫苗開發，檢驗試劑已向台灣 TFDA 申請緊急使用授權 (EUA)，預計本月底、下個月初取得認證。

台塑生醫今年 9 月中旬向長庚醫院技轉綜合抗體技術，並開發出新冠病毒中和抗體酵素免疫檢驗試劑，劉慧啟解釋，當疫苗施打在人體時，除需觀察體內有無產生抗體，且抗體是否能抑制病毒、達到保護效果，否則容易產生免疫風暴，增加死亡風險。

劉慧啟指出，台塑生醫開發的中和抗體檢驗試劑，可檢測體內新冠抗體量，從採檢至結果出爐約需 2 小時，單次可檢測 96 個檢體，且不須使用 P3 級實驗室，相較於需使用 P3 級實驗室的產品檢測時間長達 5-7 天，中和抗體檢驗試劑的效率、方便性較高。

劉慧啟表示，該產品因可檢測體內抗體量，有助於新冠疫苗開發，目前產品已向台灣衛福部申請緊急使用授權 (EUA)，預計最快本月底、下個月初取得認證，另外也規劃下個月向美國 FDA 提出緊急使用授權申請。

台塑生醫今年在醫療科技展設立「台塑健康樂活館」，規劃六大主題專區包括防疫守護、居家健管、職場健康、樂齡生活、產學研發及、社區關懷。

其中，與長庚醫療團隊以預防醫學為主軸，發展出整合生理檢測、智慧問卷語音與眼底 AI 演算的綜合輔助診斷系統。該系統利用眼底 AI 輔助判讀眼睛年齡、腎功能、糖化血色素等全身性生理指標。