軒郁獨家取得哥蘭比亞原料在台代理權 將開發機能保健品

軒郁 (6703-TW) 今 (3) 日宣布，旗下子公司取得全球乳清蛋白大廠哥蘭比亞營養公司 (Glanbia Nutritionals) 原料台灣獨家代理權，後續將在台灣推出一系列全能乳清蛋白相關機能保健品。

軒郁表示，哥蘭比亞營養公司每年產出超過 61 億公斤乳製品，出口至全球 130 個國家，其中，旗下高端原料 Salibra 702 全能蛋白是以專利技術過濾加工生產，可保留乳清蛋白中的活性成分，能完整補充均衡營養並提升抵抗力。

軒郁看好，後疫情時代，國人對於提升自身抵抗力產品需求增加，因此子公司新普利與哥蘭比亞營養公司今日在上海簽訂原料代理合約，取得原料後，將推出一系列全能乳清蛋白的機能保健產品。

哥蘭比亞營養公司亞太地區副總裁 David Townsend 表示，Salibra 702 全能乳清蛋白製程採用巴斯德殺菌，全程以低溫物理萃取方式，保留天然牛奶中最重要的活性成分，如乳鐵蛋白、免疫球蛋白、磷脂質、胺基酸等，保有乳清蛋白營養價值，對於未來即將上市的新品，加上軒郁對市場行銷能力，有望創造雙贏。

軒郁過去主要銷售面膜為主，去年開始跨入保健品市場，近期則小量銷售保健食品 M2 輕次方，以女性為客群的高機能奶昔，強調運動曲線管理，其他產品則為酵素產品 Simply 新普利，走日系風格，全系列商品添加日本獨特久司酵素，目標客群 25-45 歲。

如今又與哥蘭比亞營養公司簽訂原料代理合約，就是看準全球保健品市場達 1095 億美元，預估 2023 年將成長至 1325 億美元，年複合成長率 4.9%。