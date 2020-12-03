揚秦12/4起開放申購 抽中一張現賺2.3萬元

旗下擁有「麥味登」品牌的揚秦國際 (2755-TW) 日前完成競價拍賣，4 日起將進行公開申購，訂為每股 60 元，至 8 日截止，以揚秦 3 日在興櫃收盤價 83.2 元來計算，抽中一張相當於現賺 2.3 萬元。

揚秦 12 月 4 日至 8 日進行公開申購程序，股數為 425 仟股，申購價為 60 元，高過亞洲藏壽司當初的 55 元，揚秦公開申購 10 日將進行抽籤，預計 16 日正式掛牌上櫃。

揚秦國際競拍開標結果顯示，合格投標數量是 5938 仟股，得標數量是 1360 仟股，投標倍數達 4.37 倍，競拍底價為 48 元，最低得標價格為 71.1 元，最高得標價格為 92.8 元，得標加權平均價格為 73.82 元，競拍股數全數順利拍賣成功。

群悅創業投資公司副總經理邱靜怡表示，繼藏壽司之後，投資人不再一窩蜂追價，市場面回歸理性決策，轉而關注投資公司的基本面與營運實績。就近期與揚秦類似規模的公司，如叡揚資訊 (6752-TW)、耀登科技 (3138-TW) 等所進行競拍結果來看，揚秦在投資熱度與價量表現都在水準之上。

揚秦以早午餐連鎖餐飲麥味登為核心品牌，截至今年 11 月底，麥味登全台店數已達 834 家，第三季營收 4 億元，年增 15.35%；每股純益 1.25 元，年成長 40.45%。截至第三季累計營收 10.9 億元，年增 14.04%，每股純益 2.71 元，年增 4.63%。