〈半導體漲價潮〉義隆正式調漲MCU價格 考慮調整筆電晶片售價

義隆 (2458-TW) 今 (3) 日參與投資台灣高峰論壇，董事長葉儀皓表示，由於整體供應鏈價格上漲，部分 MCU 已向客戶反映成本，明年 1 月 1 日將全面漲價，筆電相關晶片因供需缺口達 20%，也考慮同步調整產品售價。

葉儀皓指出，由於晶圓代工、封測端調漲價格，目前已有部份產品向客戶反映，為因應需求強勁與成本上揚，明年 1 月 1 日起，將全面調漲售價，漲幅達個位數。

義隆筆電相關晶片包括觸控板、觸控螢幕等晶片，目前也持續供不應求，葉儀皓坦言，供需缺口高達 20%，訂單持續遞延，預計到明年第二季仍呈現缺貨，也已有客戶要求要加價購，但尚未答應客戶請求，將持續觀察整體供需狀況，考慮調漲價格。

義隆昨日也對匯頂提出專利侵權訴訟，葉儀皓補充，義隆深耕觸控板產品，專利佈局廣泛，而匯頂除了破壞市場行情，更侵害公司專利，因此提出訴訟案，未來更不排除在後續將專利戰範圍擴大，或是延伸至其他地區。

義隆今日也公布 11 月營收 15.31 億元，月增 6.93%，年增 74.85%，累計前 11 月營收 134.15 億元，年增 55.26%。