聯電市值超車南亞躍居台股第九大 盤前ADR再大漲逾4%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (3) 日股價再度走強，盤中一度衝上 44.95 元，市值並超越國泰金 (2882-TW) 及台塑 (1301-TW)，隨後漲幅收斂，終場大漲 4.46%，收在 43.3 元，續創 18 年來新高，市值達到 5378.9 億元，超越南亞(1303-TW) 成為台股市值第九大；聯電美股掛牌的 ADR 盤前也再大漲逾 4 %。

聯電受惠 8 吋漲價題材，加上外資相繼喊買，並上調目標價，激勵近期股價走強，市值也由今年初的第三十四名，躋身前十大，今日更擠下南亞登上台股市值第九大。

外資最新報告再度喊買聯電，報告中點出聯電三大動能，第一，產能逼近滿載，可能提升 8 吋晶圓客戶比重，明年上半年將啟動新一輪漲價；第二，代工需求強勁，原先表現較弱的 28 奈米製程也大幅改善，產能利用率已拉升到 9 成以上，部分製程能見度更達到 6 個月至一年。

第三，聯電不再投入先進製程後，資本支出已大幅下滑，預估明、後年資本支出也可望維持近年水準，有助整體毛利率於 2022 年上半年，上升至超過 30%。該外資首次將聯電納入追蹤，並給予「買進」評等、目標價 60 元，為目前外資圈中目標價最高者。