〈醫療科技展〉佳世達醫療事業海外布局有成 明年營收挑戰200億元

明基佳世達 (2352-TW) 集團今年醫療科技展聚焦在智慧醫療、健康防疫與樂活美學等三大主題，醫療器材事業群總經理楊宏培表示，受惠醫療事業海外市場佈局有成，估今年全年營收年增 3 成，明年有望再成長 3 成、達 200 億元。

佳世達在今年醫療科技展以智慧醫療、健康防疫、樂活美學為主題，並有 9 大展區，包括 5G 4K 遠距手術室、醫療影像中心、智慧透析中心、醫療耗材、醫療消毒液、智慧照護中心、醫療美學中心、數位植牙矯正中心、數位聽力中心等。

楊宏培表示，目前醫療事業占整體集團比重約 6%，隨著海外佈局有成，今年營收約可達 150 億元，年增 30%，法人看好，明年則因透析產品、耗材等銷售量提升下，明年全年營收有望再成長 3 成以上，挑戰 200 億元大關。

楊宏培認為，儘管中國醫療市場龐大，但醫療產品技術及品質來看，台灣醫材產品領先中國 2-3 年，因此短期內，台灣醫材產品在國際上仍具有優勢，尤其發展東南亞市場時，產品佈局狀況更快速。

楊宏培看好，隨著洗腎人口持續增加，旗下透析產品在台灣銷售量穩定增長，明年底則有望取得中國認證，並啟動銷售，將成為集團首個破 50 億元營收的產品，目前透析產品產能方面，台灣年產能約 220 萬支、中國上海廠約可達 4000-5000 萬支。

根據 BMI Research 研究報告指出，2019 年全球醫療器材市場規模 4036 億美元，估 2022 年將可達 4753 億美元，年複合成長率約 5.6%；工研院也觀察到，今年全年台灣醫療器材產值為 1230 億元，年增 4.5%，明年全年產值有望年增 5.2%-6.1%，顯示醫材需求穩定成長。