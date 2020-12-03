〈鈺創展望〉利基型DRAM市場供給緊 明年上半年漲幅可望擴大

三星近來積極將部分低密度 DRAM 產線轉換為 CMOS 產線，加上力積電 DRAM 產能空間受壓縮，帶動利基型 DRAM 市場供給轉緊，第四季已漲價雙位數，業界更看好，明年上半年漲幅可望進一步擴大，鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW) 、華邦電 (2344-TW) 均將受惠。

今年以來受到華為禁令衝擊，SONY 的華為 CMOS 業務頓時大減，讓小米、Vivo 與 OPPO 等廠商，有爭取更多手機市占的機會，也成了三星擴大 CMOS 市占率的良好時機。

為此，三星近來積極將部分低密度 DRAM 產線轉換為 CMOS 產線，並傳出第四季以來加快腳步，要搶食相關商機。

除三星加速淡出低密度利基型市場外，力積電近來也受惠電源管理、驅動 IC 等邏輯產品需求暢旺，壓縮 DRAM 產能空間，連帶影響鈺創、晶豪科的投片量，在兩大因素推升下，利基型 DRAM 供給轉趨吃緊。

市場傳出，利基型 DRAM 價格已從 10 月開始漲價，鈺創傳已通知客戶調漲價格、漲幅達 15%，華邦電漲幅傳也達到雙位數。業界並看好，在供需缺口未能緩解下，明年上半年漲幅可望進一步擴大。