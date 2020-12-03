外資提款蘋概指標錢進銅板股 買超前30名全低於50元

台股今日攻上萬四後再度大幅拉回，在盤勢高檔震盪下，外資也提款台積電、鴻海等蘋概權值股，將資金轉進有題材且價位相對較低的面板、記憶體以及傳產族群，觀察外資今日買超前 30 名中，沒有一檔個股超過 50 元。

外資今日賣超台股 64.78 億元；投信小幅買超 566 萬元；自營商則轉為賣超 12.25 億元，終止連 5 買，三大法人合計賣超 76.97 億元。

觀察外資今日買超集中在低價電子及傳產股，前 30 名都沒有出現低於 50 元的個股，電子股主要包括面板雙虎友達 5.18 萬張、群創 3.51 萬張、聯電近 1.7 萬張，記憶體的華邦電及旺宏各逾 4000 張。

而在傳產方面，則以航運相關的華航 1.6 萬張、長榮 1.1 萬張較多，另外還有，大成鋼、中鴻等鋼鐵個股，以及塑化紡塑相關的南紡、中纖、聯成、力麗、台聚、台達化，還有橡膠大廠正新等，不過，外資也買超 2.37 萬張元大台灣 50 反 1 避險。

外資賣超方面，今日集中在蘋概股，包括台積電 4885 張、鴻海 1.24 萬張、緯創 9103 張，還有日月光投控、欣興等也遭賣超，此外，外資賣超較多的還有彩晶 1.82 萬張、以及長榮航、國泰金、新光金，中工集團的中工、中石化等個股。

而投信買超跟外資幾乎如出一徹，包含群創 2.14 萬張、友達 1.36 萬張，華航 1.3 萬張，以及聯電、南亞科、旺宏、大成鋼、合晶、威剛等。