大空頭哀號「做空太痛苦」 特斯拉續寫歷史新高

繼高盛週三 (2 日) 大喊買進特斯拉後，美股大空頭哀號做空特斯拉太痛苦，週四 (3 日) 特斯拉股價再寫輝煌紀錄，收盤價飆上每股 594.11 美元，續寫歷史新高紀錄。

特斯拉 (TSLA-US) 昨日今日股價兩樣情，週三特斯拉下滑 2.73%，週四開盤，特斯拉反彈大漲，終場收紅 4.32% 至每股 593.38 美元，再度刷下歷史新高。今年以來已打破 30 多個收盤新高紀錄。

特斯拉再度刷下歷史新高 (圖片：鉅亨網)

特斯拉今日大漲有兩大利多消息，週三盤後高盛發布一份報告大幅看多特斯拉，將特斯拉股價評級調升為「買進」，目標價自 455 美元上調至 780 美元，創下華爾街最高目標價。

Kynikos Associates 知名大空頭 Jim Chanos 週四受訪時表示，近五年他都在大幅做空特斯拉，但今年戰績慘烈，他已縮減做空特斯拉的資金規模。

Jim Chanos 稱，特斯拉連續五季獲利多來自碳排放額度銷售飆漲、目前特斯拉股票歷史本益比約 900 倍，未來 4 季預估本益比超過 150 倍。

Jim Chanos 坦言道：「很明顯，這 (做空特斯拉) 很痛苦。雖然我從未見過馬斯克，但若有機會見到他，我會對他說，幹得好！」

特斯拉將成為過去十年來標普納入的最龐大企業，本月 21 日將一次性納入標普，年初至今特斯拉已上漲 689%。

特斯拉市值巨獸持續狂衝，已躍身全美前六大企業，僅次於蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 。