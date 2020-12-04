〈能源盤後〉背離期待！OPEC+決議1月起增產 原油竟漲逾1%

週四 (3 日) 交易，儘管報導稱主要生產國同意自 1 月起開始逐步增產，背離了延長現行減產規模的市場預期，但原油期貨價格仍走高。

《華爾街日報》援引知情人士消息報導，OPEC+ 已同意自 1 月起增產 50 萬桶 / 日，後續幾個月還會再進一步增產。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「細節資訊貧乏，但增產 50 萬桶 / 日表明 OPEC 和 OPEC + 正在為供需間調整，為降低石油庫存至其目標。」石油生產國希望將原油庫存降至 5 年平均水準。

「中國帶動亞洲需求復甦，這對 OPEC + 來說是好消息，但歐美近期的封鎖措施以及 EIA 每週報告呈現需求下降，這對 OPEC + 來說是壞消息。」

「然而，OPEC + 仍明智地決定每個月舉行一次會議，因為新冠病毒的不確定性使原油消耗狀況難以預料，凸顯了 OPEC + 每月開會的決議正確性。」

「疫苗能供應，意味著我們最快 2 月就能看到西方國家開始一波新復甦，接著在第二季底看到需求接近恢復常態。」

在週四 OPEC + 會議之前，外界普遍預期 OPEC + 將決定延長現行減產規模 770 萬桶 / 日，若週四未有決議，則將照原定計畫自 1 月起減產限制降為 570 萬桶 / 日。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，在增產 50 萬桶 / 日的消息傳出後，油價的反應似乎不大，「更大的問題是，剩下那些減產限額被釋出的速度會有多快。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 44 美分或近 1%，收每桶 45.72 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 51 美分或近 1.1%，收每桶 48.76 美元。

Capital Economics 中東和北非經濟學家 James Swanston 表示，「在本週之前，大眾普遍預期該組織會延長現行減產限額 3 個月，但這計畫卻遭到幾個阻礙，雖然沙烏地阿拉伯顯然支持延長，但其他關鍵成員如 UAE 等卻一直反對，並要求更高程度落實減產配額。」

一些生產商認為，新冠疫苗進展積極，帶動油價上漲，這讓增產也有了空間。

「近期新冠疫苗的正面消息應該會提振未來 12 個月油價。」Swanston 說。

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 1.2606 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 1.3926 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 9.2%，收每百萬 Btu 2.523 美元。

EIA 週四公布天然氣庫存報告後，天然氣持續大幅走低。上週 (11/27 止) 美國天然氣國內供應量下降 10 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週天然氣供應量下降 130 億立方英呎。

大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，EIA 報告發布前，天然氣價格已經大幅下跌，因為天氣預報顯示，未來 6 至 10 天內美國中西部以及西部和東北部地區的氣溫將高於正常水平。」