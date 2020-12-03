OPEC+重啟談判 市場一度傳接近達成妥協 油價短線下跌後回升

週四 (3 日) 晚間有市場傳言，表示 OPEC + 已接近達成妥協協議，將允許明年 1 月增產不超過每日 50 萬桶，造成油價短線急跌，但很快跌幅縮減。

截至倫敦時間上午 10：40，1 月份交割的 WTI 原油期貨下跌 25 美分，至每桶 45.03 美元。布蘭特原油 2 月結算價跌 0.6%，至 47.94 美元。

(圖表取自彭博)

據《彭博》報導，有一位代表說，在俄羅斯、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國進行會談後，各方就原先破裂的僵局討價還價，現在討論的重點是，要花幾個月時間逐步放鬆減產。但俄羅斯強調，現在發表任何評論都為時過早。

由於布蘭特原油出現逆價差 (backwardation, 現貨溢價)，表明供應緊張，這一背景有利於放寬減產協議。

花旗集團 Martoccia 等分析師指出，潛在的供應增加可能會導致價格回落。他們說，市場原本預計，減產會延長 3-6 個月，而最初會議的重點是再減 3 個月，但遭到成員國的反對。

種種情況讓 OPEC + 週四恢復線上會談，以期達成共識。

今年 4 月，OPEC + 同意史上最大石油減產，自 5 月起每日減 970 萬桶，然後在 8 月份會議中，縮減至 770 萬桶，目前他們他們希望找出，明年 1 月以後的減產方式，又要持續多久。

一位熟悉討論的人士說，協議可能仍會破裂，在本週的僵局之後，雙方之間陷入了高度不信任。

(本文不開放合作夥伴轉載)